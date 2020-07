A los 54 años, Mike Tyson vuelve al boxeo y peleará en septiembre

LOS ÁNGELES - Mike Tyson volverá al ring de boxeo después de pasar 15 años retirado para competir contra Roy Jones Jr., en un evento especial de que se retransmitirá desde California el 12 de septiembre.

El regreso de Tyson, de 54 años, se llevaba rumoreando varios meses y finalmente podrá seguirse por una emisión especial de pago en diferentes plataformas que irá acompañada de una serie documental en la aplicación Triller y que tendrá de 10 episodios sobre las preparaciones del encuentro.

Será un combate de ocho asaltos, explicó en un comunicado en el que no se dieron detalles del precio que habrá que pagar por ver el encuentro ni la disponibilidad fuera de Estados Unidos.

Tyson, quien fue campeón mundial más joven en la categoría de pesos pesados en 1986, ha anticipado que volvería a subir al ring durante las últimas semanas, en las que ha vuelto a entrenar y a ponerse en forma.

"El hecho de que tengamos 54 años no significa que tengamos que comenzar una nueva carrera y que nuestras vidas hayan terminado por completo. No cuando te sientes tan bien como yo y estoy seguro de que otras personas sienten lo mismo", dijo Tyson en una entrevista con la cadena de deportes ESPN.

"Después de la última pelea que tuve, me fui y viví mi vida, y he pasado por algunas experiencias, y ahora estoy de vuelta aquí. Siento que cuidé mejor mi cuerpo y mi estado mental que la mayoría de los luchadores que se retiraron y regresaron antes que yo", explicó.

Su competidor, Jones, tiene 51 años y también estaba retirado del boxeo, pero aseguró que recibía llamadas para volver a luchar contra Tyson.

"He estado tratando de disfrutar la jubilación, pero la gente no parece querer que me jubile", bromeó.

La retransmisión en directo, llamada "Frontline Battle", será de tres horas y además de la pelea principal, incluirá otros combates y actuaciones musicales.