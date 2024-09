Berlanga confía en noquear al “Canelo” en Las Vegas, en contra de los pronósticos

LAS VEGAS - Édgar Berlanga no ha conocido la derrota luego de 22 peleas como profesional. De sus triunfos, 17 han sido por nocaut, y el boricua dice no sólo que quiere mantener su condición invicta, sino resolver la contienda del sábado en seis asaltos.

Aun si tuviera que disputar todos los rounds, Berlanga afirma que no hay problema, siempre y cuando triunfe.

Saúl "Canelo" Álvarez descarta cualquiera de esas posibilidades.

"Es fácil decir que me vas a noquear, pero es muy difícil hacerlo", advirtió el púgil estelar mexicano. "El sábado en la noche va a ser muy difícil para él, seguro. Me he preparado para noquearlo. Amo la sensación del nocaut y voy a hacer lo mejor que pueda para lograrlo", aseguró.

Las casas de apuestas comparten el escepticismo de Álvarez sobre el puertorriqueño. BetMGM Sportsbook considera al "Canelo" favorito por 25-1.

Álvarez, monarca superligero del Consejo y la Organización Mundial de Boxeo (CMB y OMB), ostenta una foja de 61-2-2, con 39 nocauts. Encabezará una cartelera que incluye otras dos peleas por el título.

El cubano Erislandy Lara se medirá con Danny García, mientras que Caleb Plant peleará contra Trevor McCumby por el cetro interino de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El boxeo será uno de dos deportes de combate que competirán por la atención de los visitantes en el fin de semana en que se celebra la Independencia de México.

Álvarez, nacido en Guadalajara hace 34 años, encabeza la cartelera de la T-Mobile Arena. A unas tres millas de ahí, la organización de artes marciales mixtas UFC debutará en la Sphere, con siete combatientes mexicanos en acción.

El "Canelo" confía en que tendrá de nuevo al público de su lado. Las Vegas se ha convertido en su segundo hogar después de México.

"Es un honor pelear en esta fecha", dijo. “El Día de la Independencia es muy importante para los mexicanos. Es muy especial y estoy muy orgulloso de pelear por la gente de México", indicó.

Berlanga nació en Nueva York, de padres boricuas.

"Yo podría ser el rostro del boxeo puertorriqueño después del sábado en la noche", dijo Berlanga. "He deseado esto durante muchos años y ahora es mi turno de hacerlo", aseguró.

Ciertamente el combate será todo un reto para Berlanga, de 27 años, quien enfrentará a un boxeador legendario, que sin embargo parece haber dejado atrás su mejor momento.

Álvarez no ha resuelto un pleito por nocaut desde que superó a Plant hace casi tres años para convertirse en campeón indiscutible. La Federación Internacional de Boxeo (FIB) despojó al mexicano del título después de que decidió enfrentar a Berlanga en vez de chocar contra William Scull, el retador número uno.

Pero las tres defensas más recientes de títulos por parte del "Canelo" no fueron apretadas siquiera, aunque se hayan dirimido en las tarjetas de los jueces.

"Entrenamos muy duro porque sabemos que esta pelea no se define por el físico o la estatura", explicó Mark Farrait, entrenador de Berlanga. "Se define por experiencia e inteligencia, algo que 'Canelo' piensa que Édgar no tiene. Estamos aquí para emitir un argumento y mostrar al mundo nuestra paciencia y nuestra ejecución", señaló.

"Sé que 'Canelo' va a salir y a pelear con inteligencia. No va a pelear de frente con Édgar porque, si lo hace, habrá fuegos artificiales desde el comienzo. Ésta es nuestra oportunidad de destronar al rey", aseguró.

"Hemos entrenado duro porque sabemos que enfrentamos a un boxeador joven que quiere ocupar nuestro lugar", expresó Eddy Reynoso, mánager y entrenador de Álvarez. "Berlanga es fuerte y quiere probarse a sí mismo frente al 'Canelo'", sentenció.

"Hemos sido muy cuidadosos en el entrenamiento para esta pelea. Tenemos todo lo que necesitamos para Berlanga y venimos a hacer historia", concluyó.