El duro camino hacia el “sueño americano” de la estrella del fútbol de Costa Rica, Raquel “Rocky” Rodríguez

A los 23 años, la estrella del fútbol costarricense, Raquel “Rocky" Rodríguez, logró sus tres sueños. Y mientras vivía el sueño americano según su propia definición, también experimentaba una realidad de inmigrante: estar lejos de su hogar,

Según NBC 6, la mediocampista de 29 años, hija del jugador retirado Sivianni Rodríguez, de la selección nacional de Costa Rica, ha tenido al fútbol corriendo por sus venas desde los siete años.

Cuando era joven, se puso tres metas en su vida. Primero, quería lograr una beca universitaria para jugar al fútbol en Estados Unidos.

Segundo, quería jugar en el seleccionado nacional de fútbol de Costa Rica. Y tercero, quería jugar al fútbol de manera profesional.

Para cuando tenía 15, Rodríguez ya había logrado dos de sus metas: competir en el seleccionado nacional y jugar al fútbol de manera profesional.

No obstante, jugar en el seleccionado nacional no la llenó tanto como esperaba.

“El fútbol en Costa Rica en aquella época me hizo enojar mucho”, dijo Rodríguez en NBC “Mi mundialista favorita”.

“En realidad, esa era la razón por la cual quería dejar el país tan pronto como podía ya que a veces, lloraba al ver cómo el fútbol femenino era ignorado”.

En ese momento es cuando supo que quería competir en Estados Unidos, aún si significaba estar lejos de sus seres queridos. Y Rodríguez hizo todo lo posible para lograrlo.

“Todos los días entrenaba, estudiaba, entrenaba, estudiaba, entrenaba, y estuve cerca de no dar más porque realmente quería ir a EEUU”, dijo. “No sabía cómo ser más visible…y tuve mucho miedo porque no sabía qué haría si no cumplía mis sueños”.

Rodríguez estaba jugando el torneo clasificatoria para mujeres de la Concacaf 2012 cuando su suerte cambió. Conoció a Erica Walsh, quien era entrenadora del equipo de mujeres de Penn State University, quien reconoció de manera inmediata el potencial de la joven jugadora.

Walsh no era cualquier entrenadora, ya que también estaba con el equipo nacional.

“Le hablé a Walsh, era la oportunidad que había soñado. Había llegado y no lo podía creer:, dijo Rodríguez.

La entrenadora había invitado a Rodríguez a jugar con el equipo de la universidad, pero el proceso de admisión se convirtió en una pesadilla.

Si bien no hay un procedimiento uniforme para estudiantes extranjeros, las evaluaciones de las materias aprobadas en el país de origen pueden llevar de semanas a meses.

Pero todo valió la pena. Luego de horas interminables de estrés, fue aceptada en la Facultad de Salud y Desarrollo Humano de Penn State y quedó lista para comenzar en el otoño del 2012.

“Al final, luego de varios obstáculos, todo salió bien”, dijo la jugadora. “Lloraba en el avión. Tenía mucho miedo de dejar a mi familia, a mi país, pero sabía que quería estar ahí (Penn State)”.

Su carrera despegó casi de manera inmediata. Aquel año, fue nombrada la Mejor Jugadora de Big Ten de primer año. El año siguiente, metió seis goles y fue nombrada como la mejor jugadora académica de Big Ten. Cuando iba a tercer año, fue nombrada la mejor mediocampista del año.

Mientras lograba éxitos, también había momentos duros que incluyeron la barrera del lenguaje y la dificultad de los duros entrenamientos con el equipo.

“Había días en que me despertaba y decía ‘estoy súper agradecida de tener toda esta oportunidad y de estar aquí, que lindo todo’. Y otros días o en la próxima oportunidad, decía ‘¿qué hago aquí?’ Ya me quería ir, no quería estar ahí”.

Pero Rodríguez no aflojó. Tras graduarse de Penn University, se unió al Sky Blue FCC de Nueva York y cuatro años más tarde, se unió a los Portland’s Thorns FC, su club actual.

En el seleccionado nacional, ha jugado seis partidos. En la Copa Mundial de la FIFA 2015, Rodríguez metió el gol contra España, el primero en la historia de Costa Rica en la fase de grupos.

“Siento mucha gratitud hacia ambos países, toda la gente involucrada y veremos lo que se viene”, dijo Rodriguez.

Rodríguez y el seleccionado de Costa Rica están listos para jugar contra España el 21 de julio a las 3:30 pm EY en el primer partido de grupo de la Copa Mundial 2023.

Puedes escuchar todo el podcast “Mi mundialista Favorita” con Rodriguez aquí.