Trágica muerte de estrella de la lucha libre: encuentran el cuerpo de Shad Gaspard

CALIFORNIA – El cuerpo del exluchador profesional Shad Gaspard, que fue visto por última vez en las aguas de Venice Beach durante el fin de semana, fue encontrado esta mañana cerca del muelle de Venice, California, dijeron las autoridades.

El exluchador de la WWE disfrutaba del mar junto a su hijo de 10 años el domingo pasado, pero ambos fueron arrasados por las fuertes corrientes de resaca junto a otros bañistas.

Aunque su hijo y otros nadadores lograron salir del agua de manera segura, las autoridades emprendieron una búsqueda de tres días hasta que este miércoles se confirmó que el cuerpo del exluchador fue encontrado cerca del muelle.

Los bomberos del condado Los Ángeles y la policía de Los Ángeles respondieron al muelle alrededor de las 2:15 a.m. Los equipos recuperaron el cuerpo y lo entregaron a la oficina del forense, que hizo la identificación, según la División de Salvavidas del Departamento de Bomberos y la Oficina del Forense.

Gaspard, de 39 años, es recordado por ser una de las estrellas de la WWE (World Wrestling Entertainment), en donde hizo parte del equipo de lucha libre Cryme Tyme junto a su compañero de JTG.

Después de dejar la WWE en 2010, participó en varias películas como "Think Like a Man Too" y "The Last Sharknado": Ya era hora".

Gaspard fue visto por última vez por un socorrista del condado Los Ángeles [el domingo], alrededor de las 3:40 p.m., mientras nadaba en el océano a unos 50 metros de Venice Beach en el condado Los Ángeles, según la Policía de Los Ángeles.

“Cuando fue visto por última vez por el salvavidas, una ola se estrelló sobre él y fue arrastrado al mar”, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió cerca de la cuadra 4200 al sur de Ocean Front Walk. Los socorristas del condado sacaron del agua al hijo de Gaspard de 10 años. El menor fue evaluado por los paramédicos pero no requirió hospitalización.

Sin embargo, Gaspard no se encontraba en ninguna parte, lo que llevó a los buzos a comenzar una búsqueda por el agua. La operación subacuáticas se realizó el domingo y lunes. El martes las autoridades dijeron que se trataba de una investigación de personas desaparecidas.

El lunes, su esposa, la entrenadora y nutricionista Siliana Gaspard, pidió ayuda para encontrar a su esposo en Instagram, publicando dos fotos de él y diciendo que había estado desaparecido desde el domingo en la playa.