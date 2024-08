Mayweather enfrenta al nieto de un mafioso en una pelea de exhibición en México

CIUDAD DE MÉXICO - Floyd Mayweather, excampeón del mundo en cinco divisiones diferentes, se enfrentará este sábado a John Gotti III, nieto de un capo de la mafia neoyorquina, en una pelea de exhibición que marcará el debut de "Money" en México.

En la Arena Ciudad de México de la capital el "Pretty Boy" tratará de demostrar que a sus 47 años mantiene la calidad que le permitió mantenerse invicto en 50 peleas en su carrera como profesional.

Desde su retirada en 2017, Mayweather se ha mantenido activo con combates de exhibición en diferentes partes del mundo, en las que ha retado a algunos rivales con experiencia en artes marciales mixtas y figuras de las redes sociales.

Entre sus combates más icónicos en esta nueva etapa del medallista olímpico de bronce en Atlanta 1996 fue la febrero de 2021 ante el yotuber Logan Paul, quien ahora es un luchador de la WWE.

El duelo ante Gotti III será una revancha del choque de exhibición que tuvieron en junio del 2023 en la Florida, en el que el referí paró la pelea en el sexto asalto, antes de cumplirse los ocho pactados, porque ambos pugilistas se enfrascaron durante toda la batalla en una guerra verbal que no se pudo controlar.

A pesar de que el árbitro detuvo la pelea, Gotti III se fue encima de "Money", lo que provocó que ambas esquinas se vaciaran y los equipos de los gladiadores armaran una batalla campal que contagió a algunos aficionados en las gradas.

En la rueda de prensa previa a la nueva pelea, el miércoles pasado, Gotti, expeleador de las artes marciales mixtas y con un récord en el pugilismo profesional de dos victorias sin derrotas, dejó en claro que no tiene rencor por lo que pasó hace más de un año e incluso le agradeció a Mayweather por honrar su palabra de darle una revancha y ayudarle a pagar sus cuentas.

La pelea de junio 2023 no resultó un reto para Floyd, quien a pesar de tener al público en contra, dominó el combate de principio a fin e incluso se dio tiempo de molestar con burlas a su rival, de 31 años, quien cayó en su juego.

“Sigo retirado, así es como vivo mi retiro, peleando porque soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida, es mi segunda naturaleza y en eso soy el mejor. No me importa lo que me avientes encima, pelear para mí es como levantarme por las mañana a salir a dar un paseo al parque”, respondió Mayweather en la conferencia previa al combate cuando fue cuestionado si creía que Gotti III le respetaba una amenaza.

La pelea entre Mayweather y Gotti III está acordada para ocho asaltos de dos minutos cada uno, sin jueces.

La cartelera incluye otra exhibición, entre el ex rival de Mayweather, Víctor Ortiz, quien enfrentará al argentino Rodrigo Damián Coria, y combates profesionales entre los que sobresalen Alan David Picasso, una de las promesas del pugilismo mexicano, ante el armenio Azat Hovhannisyan, en el peso supergallo, y Luis Rodríguez ante César Vaca, duelo de supermedianos mexicanos.