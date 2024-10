El desfile de los Dodgers, campeones de la Serie Mundial: cuándo y dónde será

Los Dodgers, ganadores de la Serie Mundial, regresan a Los Ángeles para mostrar su nuevo trofeo, anunció el equipo en la plataforma X (anteriormente Twitter).

El desfile comenzará la mañana del viernes en el centro de Los Ángeles entre la calle Flower y 5th y el Ayuntamiento de la ciudad.

La celebración finalizará en el estadio Dodger con un evento especial para el cual quienes asistan deberán obtener boletos. El equipo señaló que estar en ambos eventos no será "factible" para los aficionados.

Los Angeles, are you ready for a parade?! #WorldSeries pic.twitter.com/FZhhp1VB29