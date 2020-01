McGregor derrota a Cerrone en 40 segundos tras contundente patada

LAS VEGAS — El golpe de apertura de Conor McGregor dejó a Donald Cerrone con la nariz ensangrentada. A solo 20 segundos, Cerrone fue derribado con una patada perfectamente colocada en la cabeza y terminó sin piedad en el suelo.

Mientras se paseaba por el ring con una bandera irlandesa en sus hombros, McGregor demostraba con una gran estruendo al mundo de las artes marciales que estaba de vuelta.

El excampeón de dos divisiones terminó así un período de tres años de relativa inactividad y problemas fuera de la lona con un rendimiento de peso welter en UFC 246 el sábado por la noche que hace eco a sus peleas más grandes durante su ascenso sin igual.

"Me siento realmente bien, y salí ileso de aquí", dijo McGregor. "Estoy en forma. Tenemos trabajo que hacer para volver a donde estaba".

Después de lastimar a Cerrone (36-14) con su primer golpe, McGregor (22-4) lo dejó caer con una patada sublime en la mandíbula. McGregor se abalanzó y obligó al árbitro Herb Dean a salvar a Cerrone, deleitando a una multitud de 19,040 personas en el T-Mobile Arena.

La mano de McGregor no se había levantado en la victoria desde noviembre de 2016, cuando detuvo al ligero Eddie Alvarez para convertirse en el primer luchador en la historia de UFC en tener dos cinturones de campeonato simultáneamente.

Con su fama y fortuna multiplicándose, McGregor solo peleó su combate de boxeo con Floyd Mayweather en 2017, y perdió una pelea de UFC unilateral contra el campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov a fines de 2018.

"No estaba comprometido", dijo McGregor mientras hablaba con los periodistas con una botella de su whisky Proper Doce en la mesa frente a él. “Sentí que no respetaba a las personas que creían en mí y me apoyaban. Eso es lo que me llevó a volver a centrarme y volver a donde estaba".

Después de pasar un año fuera de competencia y en problemas con la ley, McGregor volvió a entrenar y prometió volver a la élite. Esta dramática victoria sobre Cerrone indicó que está bien encaminado, y McGregor ha prometido luchar varias veces en 2020.

El campeón de peso welter Kamaru Usman y el veterano luchador Jorge Masvidal vieron el UFC 246 desde la jaula. Cualquiera de los dos podría ser el próximo oponente de McGregor, pero el presidente de UFC, Dana White, está presionando para una revancha con Nurmagomedov, quien pelea por primera vez con Tony Ferguson en abril.

"Cualquiera de estos tontos bobos puede conseguirlo", gritó McGregor al micrófono. “Todos y cada uno de ellos pueden obtenerlo. No importa. Regresé y estoy listo".

Cerrone es el peleador más ganador en la historia de UFC con 23 victorias, una marca que refleja tanto su durabilidad como su compromiso con un calendario inusualmente ocupado. Cerrone, quien también posee el récord de UFC con 16 victorias por detención, había peleado 11 veces desde la victoria de McGregor sobre Álvarez, y estuvo en la jaula por decimoquinta vez desde que perdió su única oportunidad por el título de UFC en diciembre de 2015.

Pero las últimas dos peleas de Cerrone se detuvieron cuando recibió demasiado daño, y no pudo bloquear la patada decisiva de McGregor o recuperarse del castigo en el suelo.

"Nunca había visto algo así", dijo Cerrone. “Me rompió la nariz, comencé a sangrar, di un paso atrás y me dio una patada en la cabeza. Oh, hombre. ¿Esto sucedió tan rápido?"