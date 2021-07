El mensaje de Neymar a Messi tras la victoria de Argentina en la Copa América

El delantero brasileño Neymar felicitó a su excompañero de equipo en el Barcelona Leo Messi, que se proclamó en la madrugada de este domingo campeón de la Copa América con la selección argentina, y afirmó que, pese a "odiar perder", el fútbol le estaba "esperando para ese momento".

El '10' brasileño se deshizo en elogios ante su "amigo y hermano" y dejó un emotivo mensaje de felicitación en su cuenta personal de Instagram.

"Perder me duele, me lastima... es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar", afirmó.

Y confesó las palabras que le dijo al final del encuentro cuando se fundieron en un sentido abrazo: "Jo... me has ganado. Odio la pérdida pero disfruta de tu título hermano. El fútbol te estaba esperando para ese momento".

El capitán brasileño reconoció sentir un gran respeto y admiración por lo que Messi hizo por él y "por el fútbol".

Argentina conquistó el título de la Copa América de 2021 y puso fin a 28 años de sequía al imponerse por 1-0 a Brasil en el Maracaná en un clásico en el que Lionel Messi festejó pese a pasar casi que desapercibido y en el que Neymar tuvo que llorar, pese a haber sido el mejor brasileño en la cancha.

Mientras que la selección argentina demostró que funciona muy bien como colectivo, incluso cuando no cuenta con mucha ayuda de Messi, la brasileña dejó evidente que depende en demasía de lo que haga Neymar y que el jugador del PSG francés no consigue ayudar cuando no cuenta con algún jugador que avance para recibir sus asistencias.

Neymar tiene compañeros de lujo en la selección brasileña pero el sábado, cuando luchó los 90 minutos y dio muestras de su mejor fútbol, parecía no contar con nadie que lo ayudara a conquistar el título para Brasil.

El abrazo que Messi y Neymar se dieron en la cancha del Maracaná tras la final del sábado, las fotografías de bastidores en que aparecen conversando como los grandes amigos que son y el mensaje del brasileño felicitando al argentino y calificándolo como mejor del mundo coronaron una Copa América que libra de pesos a Argentina y los deja encima de Brasil.