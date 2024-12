La universidad le cambió la vida a la “reina” del fútbol. Ahora ayuda a otras jóvenes

Deyna Castellanos suele mirar fijamente al arco, pero cuando marca un gol, una amplia sonrisa se dibuja en su rostro, una sonrisa que muchos conocen como la “reina” del fútbol en su natal Venezuela.

Castellanos, de 25 años, fue noticia a principios de este año cuando firmó con Bay FC, el equipo de fútbol profesional femenino con sede en San Francisco, con un contrato de cuatro años por 1.8 millones de dólares, lo que la convirtió en la jugadora extranjera mejor pagada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

Antes de eso, Castellanos jugó con el Atlético de Madrid, el Manchester City y la selección nacional de Venezuela, y posee varios récords, entre ellos el de máxima goleadora de los campeonatos sudamericanos sub-17, así como del Mundial Femenino Sub-17.

“Mi mayor sueño es clasificar con la selección femenina de Venezuela al Mundial”, dijo la deportista en entrevista con Noticias Telemundo. “Estamos creciendo, estamos madurando y estamos evolucionando en muchos aspectos. Las metas pueden cambiar, pero los sueños siguen siendo los mismos”.

Castellanos relaciona su ascenso en el mundo competitivo del fútbol con un evento clave en su vida: después de distinguirse como jugadora joven en campeonatos internacionales a pesar de las limitaciones del sistema deportivo venezolano, Castellanos recibió una beca cuando tenía 16 años para estudiar en la Universidad Estatal de Florida, donde rompió récords al anotar 47 goles en 77 partidos.

“Ser estudiante-atleta en Estados Unidos me cambió la vida”, dijo y agregó que venir a Estados Unidos con esa beca “ha sido una de las mejores decisiones que he tomado”.

Castellanos dice que su experiencia universitaria en Florida, donde estudió periodismo, le permitió aprender los principios y la disciplina del deporte.

Pero al salir de Venezuela, su experiencia no fue común. “Cuando era pequeña, no te ayudaban a aplicar a una beca académica y deportiva en Estados Unidos. No creo que hubiera ninguna organización, especialmente con jugadoras de fútbol. Eso era prácticamente imposible”, dijo.

Inspirada por su carrera académica y deportiva en Estados Unidos, Castellanos y su equipo crearon el Programa Reina Deyna: El Legado, una fundación que busca empoderar a niñas y jóvenes a través del deporte y la educación.

“Obviamente está más enfocado en ayudar a las niñas de Venezuela, pero tenemos jugadoras europeas, africanas, latinas… La verdad es que es un gran orgullo para mí”, dijo al ahondar en los objetivos de este proyecto.

Aunque el programa comenzó como una idea en 2020, no fue hasta principios de 2022 que comenzó el proceso de reclutamiento de atletas, con la ayuda de Nike y otros patrocinadores.

“Ya hemos enviado a 50 niñas a Estados Unidos. Y no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, lo cual es una locura”, dijo entre risas.

El objetivo de Castellano es ampliar el alcance de la fundación para ayudar a aún más jóvenes. “Tenemos que seguir buscando fondos que puedan cambiar nuestra meta de enviar de 15 a 20 jugadoras a Estados Unidos cada año, y tal vez incluso de 20 a 40. Queremos cambiar las cosas”, dijo.

De ‘algo imposible’ a una carrera universitaria

Casi 25,000 estudiantes y atletas internacionales compiten en varios deportes en Estados Unidos, según cifras de la NCAA. Unas 900 universidades ofrecen becas de más de 10,000 dólares al año.

Marianyela Jiménez, futbolista venezolana que forma parte del Programa Reina Deyna, es una de esas deportistas. “Cuando era pequeña siempre quise ir a Estados Unidos y jugar en una universidad, pero obviamente no sabía cómo hacerlo. Lo veía como algo imposible hasta que Deyna me ayudó mucho”, comentó la futbolista de 20 años, quien ahora juega y estudia en la Universidad Estatal de Florida, siguiendo los pasos de Castellanos.

Jiménez se unió este año al equipo de Florida State, pero antes estudió en la Universidad William Carey, donde compitió en 66 partidos y anotó 46 goles. Este año, jugó con la selección nacional de Venezuela en el Mundial Femenino Sub-20 y debutó en la categoría mayor.

El ambiente deportivo y las exigencias académicas le han dado a Jiménez una nueva perspectiva sobre sus retos como deportista.

“Lo más importante es la disciplina. … Hay que entrenar y seguir con los estudios, porque aquí para jugar hay que estudiar”, dijo Jiménez.

“Creo que ahora la gente le está poniendo un poco más de atención al fútbol femenino. Siento que ya es parte de todo”, dijo emocionada.

Salario igualitario, espacios seguros y Venezuela

Aunque el salario del fichaje de Castellanos fue noticia, en el fútbol masculino los salarios son mucho más altos. Cuando le preguntaron si cree que pronto habrá igualdad salarial en el deporte, dijo que el fútbol femenino ha evolucionado mucho y seguirá creciendo, y los salarios serán mejores cada año. “No sé si algún día veremos esa igualdad en los salarios. Ojalá que sí. Pero también sabemos que los números que se manejan para ciertos futbolistas son absurdos”, dijo. “Al final, este es un deporte al que también nos dedicamos. Es nuestra vida y vivimos de ella”.

Se le preguntó a Castellanos si, como miembro de la comunidad LGBTQ, sentía que el fútbol femenino era un espacio seguro. Su respuesta fue un sí. “Siempre nos hemos sentido en casa, no nos hemos sentido juzgadas, ya seas heterosexual, bisexual, gay, creo que el fútbol femenino lo hace muy bien”.

Castellanos reflexionó sobre cómo fue entrenar en Venezuela en medio de las crisis políticas, económicas y sociales del país.

“Es difícil, porque Venezuela no tiene una liga profesional formal, competitiva, donde yo pueda decir, por ejemplo, que quiero retirarme en Venezuela y ya está”, dijo. EspañolEso se refleja en la incertidumbre que vive la selección nacional, dijo, a diferencia de otros países sudamericanos, donde el fútbol profesional tiene una base sólida.

“Por eso creo que este proyecto del Programa Reina Deyna también se enfoca tanto en ayudar a las jugadoras venezolanas a ver algo diferente, a abrir su mente, aprender otro idioma y tener la oportunidad de ser vistas y optar por algo profesional que Venezuela no nos ofrece”, dijo. “Creo que eso es una de las cosas más especiales de esta fundación”.

Castellanos dijo que la situación actual en Venezuela afecta a todos, dijo que toda su familia sigue allí.

“El año que viene es la Copa América y todo es incierto. El entrenador es incierto. No sabemos cuántos campos de entrenamiento tendremos antes de esta competencia, que es tan importante para nosotros porque nos clasifica para el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos”, dijo Castellanos. “La situación del país siempre es difícil para todos los venezolanos, no importa la posición en la que estés, porque todos amamos a nuestro país”.