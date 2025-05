Telemundo presenta emocionante programación futbolera con partidos claves de la Liga Premier

MIAMI, FL — Telemundo, la casa exclusiva en español de la Liga Premier en Estados Unidos, presenta una cobertura especial con partidos imperdibles durante el fin de semana del 16 al 19 de mayo.

A través de Telemundo, Universo y Peacock, los fanáticos podrán disfrutar de enfrentamientos decisivos mientras los equipos luchan por posiciones clave en la tabla.

La acción arranca el viernes con el enfrentamiento entre Chelsea y Manchester United a las 3:00 p.m. ET por Peacock. La narración estará a cargo de Luis Omar Tapia con comentarios de Eduardo Biscayart.

El sábado, el Preakness Stakes será narrado por José Francisco Rivera y Copán Álvarez a las 6:30 p.m. ET por Universo. El Preakness Stakes es la segunda carrera de la Triple Corona, el título más prestigioso de las carreras de caballos en Estados Unidos, que incluye el Kentucky Derby, el Preakness Stakes y el Belmont Stakes.

El domingo comienza con La Liga Premier: Extra, conducido por la talentosa Carlota Vizmanos y el exjugador de la Selección Mexicana y Chivas, Manuel Sol, a las 9:00 a.m. ET por Universo. Inmediatamente después, la emoción continúa con el duelo clave entre West Ham United y Nottingham Forest, narrado por Jorge Calvo y Natalia Astrain.

A las 10:30 a.m. ET, inicia la previa por Telemundo con la cobertura del esperado partido entre Arsenal y Newcastle, narrado por Andrés Cantor y Diego Balado a partir de las 11:00 a.m. ET.

Durante todo el fin de semana, el programa deportivo nocturno de Telemundo, El Pelotazo, ofrecerá un resumen completo con entrevistas exclusivas a jugadores y los momentos más destacados de la jornada, todas las noches a la medianoche.

Sigue toda la acción en tiempo real y únete a la conversación en las redes sociales de @TelemundoDeportes Facebook, Instagram, X, y TikTok, usando el hashtag #TelemundoDeportes.

