Reportan que Tom Brady se retira de la NFL luego de 22 temporadas

Siete títulos de Super Bowl es la línea final para Tom Brady.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, a meses de cumplir 45 años, se retira del fútbol americano después de 22 temporadas, 10 apariciones en el Super Bowl, 15 Pro Bowls, tres premios MVP y muchos otros récords. Adam Schefter y Jeff Darlington de ESPN reportaron la noticia el sábado.

Brady, quien pasó los primeros 20 años de su carrera con los New England Patriots, había dicho durante años que planeaba jugar hasta los 45 años.

Brady, quien cumplirá 45 años el 3 de agosto, ya superó a todos los jugadores de su propia clase en el draft del 2000, cuando los Patriots lo seleccionaron en el puesto 199 en la primera temporada de Bill Belichick. También ha sobrevivido a todos los jugadores reclutados en 2001, 2002 y 2003.

Brady lideró la liga tanto en yardas aéreas (5,316) como en touchdowns aéreos (43) en 2021, la segunda vez en su carrera que lidera la NFL en ambas categorías en la misma temporada (2007).

Brady se retira como el líder de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas (84 520), touchdowns aéreos (624) y pases completos (7263). Brady se retira después de 47 juegos de playoffs en su carrera, la mayor cantidad de todos los tiempos y 15 más que el siguiente jugador más cercano, su excompañero de los Patriots, Adam Vinatieri. Sus 318 apariciones en la temporada regular son la séptima mayor cantidad de todos los tiempos.

Brady había estado intentando llevar a los Buccaneers a títulos consecutivos de Super Bowl, algo que ningún equipo había logrado desde los Patriots de Brady en 2003-04.

En 285 apariciones con New England, incluidas 283 aperturas, Brady tuvo una marca de 219-64, más 30-11 en la postemporada y 6-3 en los Super Bowls. Ganó los honores de MVP con los Patriots en 2007, 2010 y 2017, aunque no ganó el Super Bowl en ninguna de esas temporadas. Brady fue MVP en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XLIX y LI con New England y LV en Tampa Bay.

