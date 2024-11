Así es el único curso de Texas que prepara a reos para la vida tras prisión

HUNTSVILLE, Texas — Calvin Green se movía alrededor de la mesa una y otra vez.

Green estaba recreando para un grupo de reclusos de la Unidad John M. Wynne de Huntsville su reacción al recibir su primer teléfono inteligente después de casi 26 años en prisión.

"Estaba muy asustado. … El teléfono suena. No sé cómo hacer clic para abrirlo. No sé cómo", dijo. "Iba a coger literalmente el teléfono y romperlo porque estaba muy frustrado".

Solo en la sala de su primer apartamento tras salir de prisión, Green dijo que puso música de Fred Hammond y caminó en círculos durante una hora.

Green se volvió hacia sus alumnos para explicarles, con las manos metidas en los bolsillos. "En mi mente…".

Un alumno señaló con la cabeza; ya lo había entendido. "Estás en tu celda", dijo el estudiante.

"Estoy en mi celda{, repitió Green. En ese momento de máxima ansiedad, se dijo a sí mismo: "Estoy bien, estoy bien", hasta que se calmó.

Green contó la historia como parte de una clase de este verano para preparar a los reclusos a enfrentarse a la tecnología antes de ser puestos en libertad. Pero la lección no iba sólo de eso. Trataba de las dificultades a las que se enfrentan los tejanos encarcelados cuando se reincorporan a la sociedad y de cómo pueden superarlas.

Green, especialista en reintegración del Lee College de Baytown, dirige la única clase del estado que ayuda a preparar a los tejanos encarcelados para la vida después de la cárcel. Durante seis semanas, los alumnos de la clase hablarán sobre los efectos de la cárcel en su salud mental, establecerán objetivos tangibles para la vida después de salir y aprenderán a encontrar empleo.

"Hablamos de la verdad", dice Green. "Lo que se dice en esta clase cambia la trayectoria de su futuro".

Una clase muy solicitada

En un escritorio que Green comparte con otros especialistas en reinserción hay un montón de papeles con solicitudes de reclusos que quieren matricularse en el curso de reinserción de la escuela.

"¿Me permitiría empezar esta clase inmediatamente? Realmente quiero ayudar a encarrilar mi vida para reinsertarme en la sociedad", escribió un recluso, Mark Thompson.

Sólo este mes había más de 250 personas en lista de espera en las nueve unidades penitenciarias a las que presta servicio el Lee College, casi todas ellas situadas en torno a la ciudad de Huntsville. Los reclusos de las demás unidades penitenciarias de Texas también quieren entrar: Muchos solicitan el traslado a una unidad donde puedan asistir a las clases.

Durante 365 días al año, Thompson y los casi 140,000 reclusos de Texas siguen un horario reglamentado para dormir, comer y trabajar. Tienen poco contacto con el mundo más allá de los muros de la prisión. Las prisiones de Texas restringen el acceso a Internet y a las bibliotecas, lo que limita las investigaciones que los reclusos pueden hacer sobre los trabajos que quieren desempeñar cuando terminen sus condenas, los programas escolares en los que podrían querer matricularse o la vivienda que necesitarán.

Cuando los reclusos salen de prisión, la transición suele ser desalentadora. Muchos verán cómo empresarios y propietarios rechazan sus solicitudes debido a sus antecedentes penales. Otros tendrán que lidiar con relaciones familiares tensas.

Los programas de reinserción tienen como objetivo ayudar a los presos a tomar decisiones positivas durante la transición. Las investigaciones demuestran que estos programas pueden reducir la reincidencia y ayudar a los exreclusos a incorporarse al mercado laboral. Los grupos estructurados de las clases también pueden ayudarles a crear redes sociales y encontrar mentores en un momento en que muchos tendrán dificultades para reconstruir sus relaciones o iniciar otras nuevas.

La financiación de los servicios de reinserción ha aumentado en los últimos años, lo que indica el apoyo a este tipo de programas. Los legisladores de Texas reservaron en 2019 $500,000 para el Departamento de Justicia Penal de Texas y la ciudad de Houston para ayudar a los presos en la transición. El Departamento de Educación de los Estados Unidos restableció las becas federales Pell para estudiantes encarcelados el año pasado, dándoles una mano extra para pagar la universidad y permitiendo que las escuelas desempeñen un papel más importante en el apoyo a los prisioneros cuando son liberados.

Las universidades comunitarias suelen ser las mejor situadas para dirigir programas de reinserción dentro de las prisiones, puesto que muchas de ellas ya ofrecen titulaciones a personas encarceladas. El apoyo integral a la reinserción es escaso más allá de la clase del Lee College, aunque hay planes para ampliarlo. El centro ha propuesto asociarse con el TDCJ para poner en marcha un proyecto piloto que enviaría podcasts y vídeos con contenidos de sus clases de reinserción directamente a tabletas que podrían utilizar los reclusos.

Cuando Roderick Jackson estaba en prisión, apenas recibió apoyo para planificar su vuelta a la sociedad. El TDCJ asigna especialistas en reinserción a los reclusos que están a punto de salir. Pero las conversaciones de Jackson con su especialista en reinserción se limitaban a cuándo saldría y cómo debía reunirse con su agente de libertad condicional.

"No fue nada de: 'Estos son los trabajos que puedes buscar; si estás pensando en estudiar, estas son las becas que puedes solicitar'. Nada de eso", dice Jackson, que ahora estudia para ser abogado de personas encarceladas. "Por lo que experimenté, no había nada, absolutamente nada".

Pasos prácticos

Casi todos los alumnos de la clase de Green están a punto de salir de prisión. Muchos tienen una fecha fijada para su puesta en libertad o tienen previsto reunirse con la junta de libertad condicional para solicitar una puesta en libertad anticipada.

La mayoría de ellos completaron un grado asociado con Lee College durante su encarcelamiento. Green les dijo que ya están un paso por delante de donde él estaba cuando salió de la cárcel.

"Pasé demasiado tiempo jugando al dominó, demasiado tiempo levantando pesas. Ahora no se nota", bromeó Green. "Educación, certificaciones. Esos son los ingredientes de una base sólida".

En la clase de Green, los alumnos aprenden algunas de las cosas que pueden hacer mientras están en prisión para prepararse para el éxito. Green les dice que busquen trabajos administrativos, lo que les dará la oportunidad de familiarizarse con los ordenadores y los teclados, herramientas que probablemente necesitarán cuando salgan. También les recuerda que busquen folletos en la oficina de libertad condicional sobre recursos y prestaciones, como teléfonos móviles gratuitos y vales de comida.

Cuando estos estudiantes abandonen Huntsville, se dispersarán por todo el estado para rehacer sus vidas. Algunos volverán a los pueblos donde viven sus familias. Otros elegirán las grandes ciudades para empezar de nuevo. Se instalen donde se instalen, hay ayuda ahí fuera, dice Green. La clase les da información sobre dónde buscar.

Texas Workforce Solutions tiene oficinas satélite regionales que pueden ponerles en contacto con empleadores locales. Los que salen de la cárcel con poco apoyo de sus familiares y sin un lugar donde quedarse pueden encontrar viviendas de transición en las ciudades más grandes del estado.

"Esta programación es para dar a la gente la esperanza de continuar, para darles las herramientas que necesitan, dijo Tracy Williams, director de servicios de reingreso de Lee College. "Batman tiene ese cinturón de herramientas. Bueno, nuestros estudiantes tienen esas herramientas diferentes donde pueden sacar algo de allí que puede ayudarles a tener éxito en la sociedad."

Un examen mental

A menudo me siento tenso y nervioso: Totalmente de acuerdo.

A veces las cosas me parecen bastante sombrías y sin esperanza: Totalmente de acuerdo.

Mi primera reacción es confiar en la gente: Totalmente en desacuerdo.

Ésas son las respuestas más comunes que dan los alumnos a un test de personalidad que les hace Michelle Banewski, especialista en reinserción del Lee College, durante la primera actividad de la clase. El test mide la estabilidad emocional de los alumnos en prisión, y la instructora lo utiliza para calibrar los obstáculos emocionales y psicológicos a los que probablemente se enfrentarán cuando salgan.

La ansiedad, la depresión y la falta de confianza suelen ser elevadas entre los estudiantes encarcelados, explica Banewski.

"Están en modo de supervivencia", dijo. "Tendrán que reconstruir esas partes de su personalidad".

Las investigaciones demuestran que cuanto más tiempo pasa un recluso en prisión, más perjudicial puede ser para su salud mental. Las personas experimentan condiciones dolorosas mientras están en prisión y, cuando salen, muchas de ellas padecen síntomas que se asemejan al trastorno de estrés postraumático, como pesadillas, eventos disociativos, ansiedad paralizante y abuso de sustancias.

"Estamos expuestos a cosas que la mayoría de la gente sólo puede imaginar ver en Internet. Así que puede afectar a tu desarrollo psicológico", afirma Rudy Resendez, alumno de la clase.

La angustia psicológica que persiste después de la cárcel puede convertirse en una espiral de aislamiento social y dificultar que los exreclusos encuentren y mantengan un empleo, lo que a su vez puede alimentar un ciclo de pobreza, marginación social y reincidencia.

Hablar de los problemas de salud mental que pueden experimentar antes de salir de prisión puede animarles a buscar ayuda - y evitar que vuelvan. El índice de reincidencia de las personas excarceladas que han participado en programas del Lee College era de alrededor del 11%, según datos de 2020 del centro, en comparación con el índice general del estado de alrededor del 14% a los tres años de la puesta en libertad.

En los siete años que Resendez ha estado en prisión, ha tomado clases de negocios con el objetivo de abrir su propio negocio cuando salga. También se ha certificado en soldadura.

Muchos miembros de su familia han estado encarcelados en algún momento de sus vidas. Está decidido a tomar un camino diferente y no volver a la cárcel. Se trata de romper ese ciclo para sus hijos, dijo.

"Intento hacer todo lo que está en mi mano para asegurarme de no tener que pasar por esa situación", dijo Resendez.

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.