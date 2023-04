Se espera una madrugada con lluvias y tormentas; el viernes el panorama luce más activo

Las lluvias del miércoles afortunadamente no han afectado las actividades de Fiesta San Antonio.

Sin embargo, el panorama no luce igual para los próximos días. En la madrugada del jueves, una línea de tormentas estará atravesando nuestra zona, producto de un fuerte frente frío que ha causado granizo, vientos dañinos y algunos tornados al norte de Texas.

El horario en que las tormentas estarán pasando por San Antonio y a lo largo de la carretera 90 será entre 1:00 a.m. y 5:00 a.m. A partir de la mañana del jueves, la nubosidad se irá retirando y nos quedará una tarde agradable y despejada. Pero este ambiente ideal para fiesta no durará mucho.

OTRO FRENTE EL VIERNES

Otro sistema frontal atravesará nuestra zona entre las 6:00 p.m. del viernes y las 2:00 a.m. del sábado.

El centro de baja presión de este evento estará más cerca del centro sur de Texas, por lo que el potencial de lluvias es elevado.

La proyección actualmente es de un 70% de cobertura territorial. Las tormentas de esa noche tienen el potencial de generar granizo y fuertes vientos, y no se descarta la posibilidad de tornados aislados.

Es importante que desde ya planifiques tus actividades del viernes tarde en la noche y el sábado temprano, contando con que habrá cielo nublado y las carreteras estarán húmedas.

Pero no todo son malas noticias. Luego del paso de este frente nos quedará un sábado con temperaturas templadas y un domingo mayormente despejado, ideal para recuperar las cancelaciones de eventos de fiesta a consecuencia de las lluvias.