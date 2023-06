Escala de Saffir-Simpson: cómo surgió y por qué se usa para los huracanes

Categoría 5 (considerado un huracán de gran intensidad)

157 mph or higher

137 kt or higher

252 km/h or higher

"Ocurrirán daños catastróficos: se destruirán un alto porcentaje de las casas bien construidas debido a la pérdida del techo y el colapso de las paredes. Los árboles caídos y los postes de energía aislarán las áreas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas o posiblemente meses. La mayor parte del área quedará inhabitable durante semanas o meses". (NOAA)