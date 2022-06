Abogada: Amber Heard no tiene cómo pagarle los $10 millones a Johnny Depp

La abogada de Amber Heard dijo en una entrevista exclusiva al "TODAY" show de NBC que la exesposa de Johnny Depp contempla apelar la decisión del jurado a favor del actor en el juicio por difamación en su contra.

Heard, quien estuvo casada con Depp dos años, deberá pagarle a su expareja más de $10 millones mientras que el actor deberá abonar $2 millones. Sin embargo, la abogada Elaine Bredehoft anunció que su clienta no tiene cómo pagar esa millonaria suma.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando se le preguntó si Heard puede pagar los $10.4 millones, Bredehoft respondió: "Oh, no, absolutamente no".

La abogada anticipó que Heard tiene "excelentes motivos" para apelar y cuestionó el hecho de que en el juicio se hayan ignorado "evidencias" claves a su favor, como registros médicos que evidenciarían el supuesto maltrato físico y emocional que, dice, vivió durante su matrimonio.

Bredehoft también cuestionó las "desequilibradas" publicaciones y comentarios en las redes sociales que convirtieron la sala del tribunal en un "zoológico" durante las seis semanas de juicio e "influyeron" en el veredicto.

El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

Ese escrito, en el que la actriz afirmaba ser "víctima de abuso doméstico", era el punto central del litigio, ya que en su demanda, Depp pedía 50 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios.

DEPP TAMBIÉN DIFAMÓ CONTRA SU EXESPOSA

Finalmente, el veredicto estipuló que la actriz deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a $350,000.

Si bien Depp ganó su demanda, el actor no salió completamente limpio del juicio, pues su exesposa había interpuesto una contrademanda, también por difamación, basada en dos afirmaciones expresadas por él y otra por su anterior abogado.

Finalmente, el jurado consideró que Depp difamó a Heard en una ocasión y, por tanto, deberá pagarle $2 millones para compensar daños. La corte no estipuló si esa cantidad se descontará del pago de la actriz o deberá abonarse de manera independiente.