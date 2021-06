Diesel y Cena calientan motores para el estreno de F9

LOS ÁNGELES - Dominic Toretto es prácticamente como de la familia para muchos fanáticos del cine que durante los últimos 20 años, han visto su historia desarrollarse en las películas Fast and the Furious. Ha habido tantas películas centradas en Toretto y su veloz equipo que la franquicia ahora se llama The Fast Saga. Vin Diesel encarna tan bien a Toretto que es difícil ver dónde termina Dom y comienza Vin.

Para aquellos que llevan un registro en casa, el número 9, denominado "F9", se estrenará exclusivamente en cines este fin de semana en el que se espera romperá récords de taquilla durante la pandemia . Entonces, después de 20 años y 9 películas, ¿Qué más podrían hacer Dom y su equipo para subir la apuesta? Mucho.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Cuando conocimos a Dom, no tenía mucha fe en su universo y su mundo", le dice Diesel a NBC. "Y ahora, después de 20 años, ves muy claramente por qué tiene que invertir, como todos lo hacemos".

"F9" comienza con Dom viviendo por su cuenta. Pero, afortunadamente, vuelve a entrar en acción cuando aparece un rival inesperado que amenaza con una catástrofe que acabará con el mundo. Este rival resulta ser su hermano Jakob, interpretado por John Cena. Cena tiene un extenso currículum de películas de acción y comedias. Pero dijo que no había bromas en el set de "F9". Él y Vin trabajaron duro para que esas intensas escenas de rivalidad entre hermanos parecieran realistas.

“Vin nunca trató de hacerme reír o quebrarme”, dijo Cena. "Vin estaba realmente involucrado en tratar de sacar de mi la mejor actuación posible. Estaba realmente concentrado en mantener la rivalidad en movimiento".

La rivalidad no es lo único que se mueve. A los fanáticos les encantarán los nuevos autos rápidos y los autos espaciales, sí, los autos espaciales, que hacen que "F9" sea muy divertida. Los angelinos también notarán algunos guiños sutiles a los humildes comienzos de Rápido y Furioso en las calles de Los Ángeles.

“La película nació en Los Ángeles. En el este de Los Ángeles. Así que siempre habrá algo especial en casa aquí ", dijo Diesel." Cuando el estudio y el director en ese momento decidieron filmarlo aquí, la mejor parte de eso fue el hecho de que terminaron eligiendo a Paul Walker para interpretar a Brian O Connor porque es un producto de la costa oeste. Es hermoso que esto haya nacido en Los Ángeles y tratamos de mantenerlo ".

"F9" también ve el regreso de Jordana Brewster como Mia Toretto, así como de Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster y Sung Kang, con la ganadora del Oscar® Helen Mirren, con Kurt Russell y la ganadora del Oscar® Charlize Theron. Justin Lin, quien dirigió el tercer, cuarto, quinto y sexto capítulo de la serie cuando se transformó en un éxito de taquilla mundial.

See the new whips and the nostalgic nods as "F9" crosses the finish line on June 25.