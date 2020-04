El reconocido actor mexicano Aarón Hernán muere a los 89 años

View this post on Instagram

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro C. Aarón Hernández Rodríguez “Aarón Hernán”, reconocido actor de cine, teatro y televisión, cuyo compromiso con la ANDA lo llevó a ocupar las Secretarías de Interior y Exterior y Tesoro en varias ocasiones y fungió como Secretario General de 1998 al 2002. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz