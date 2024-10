¡Feliz Halloween! Lady Gaga lanza perturbador video del nuevo sencillo “Disease”

NUEVA YORK - Apenas unos días después de la publicación de su nuevo tema "Disease" ('Enfermedad)', Lady Gaga compartió con sus seguidores en las redes el video musical oficial de esta canción con sonidos electrónicos e imágenes perturbadoras.

El video lanzado el martes por la noche pone imágenes a este nuevo sencillo, anticipo de lo que será su próximo álbum, el séptimo de estudio de la diva del pop.

"Pienso mucho en la relación que tengo con mis propios demonios internos. Nunca me ha resultado fácil afrontar cómo me seduce el caos y la agitación. Me hace sentir claustrofóbica", asegura la intérprete de "Poker Face" en su perfil de Instagram sobre el tema.

"La enfermedad tiene que ver con enfrentar ese miedo, enfrentarme a mí misma y a mi oscuridad interior, y darme cuenta de que a veces no puedo vencer ni escapar de las partes de mí que me asustan", subraya la cantante y actriz estadounidense.

"Bailar, transformarme, correr, purgarme. Una y otra vez, volver a estar conmigo misma. Esta integración es, en última instancia, hermosa para mí porque es mía y he aprendido a manejarla".

Y precisa que es "la directora" de su propia "sinfonía".

"Soy cada actor de las obras que son mi arte y mi vida. No importa lo aterradora que sea la pregunta, las respuestas están dentro de mí. Son partes esenciales e inextricables de lo que me hace ser yo. Me salvo a mí misma si sigo adelante. Soy todo lo que soy, soy fuerte y estoy a la altura del desafío", asegura.

La cantante completa el mensaje que acompaña a su video con un ¡Feliz Halloween!

“Disease” se estrenó el viernes pasado y formará parte de un nuevo álbum de Gaga que saldrá al mercado en el segundo trimestre de 2025.

