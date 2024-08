Una boda rodeada de controversia: la princesa que se casa con un chamán

LONDRES — Una princesa noruega se casará con su prometido de Hollywood, en lo que parece un tipo de cuento de hadas que encanta a un mundo acosado por la guerra y los conflictos políticos.

Pero la boda del sábado de la princesa Märtha Louise con Durek Verrett, un sanador espiritual estadounidense y chamán autoproclamado, está sumida en la controversia y las críticas.

Märtha Louise, de 52 años, es la hija mayor del rey Harald, de 87 años, que reinó durante mucho tiempo y es muy popular en Noruega. Comenzó a salir con Verrett, oriundo de California, en 2019 después de que la princesa se divorciara de su primer marido dos años antes. La pareja se comprometió en 2022.

Las nupcias se llevarán a cabo en Geiranger, una pintoresca ciudad en la cabecera del fiordo de Geiranger, un majestuoso fiordo flanqueado por montañas cubiertas de nieve que ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Según la familia real, asistirán el rey, la reina Sonja, el heredero al trono, el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit. A ellos se unirán estrellas de reality shows, influencers de los medios y personalidades de la televisión, cuyos derechos de imagen se han vendido en exclusiva a Netflix y la revista Hello!.

Pero fuera de este lugar apartado, el panorama no es tan armonioso.

La boda ha intensificado el escrutinio y las críticas a las opiniones (y los negocios asociados) que promueven la princesa y el chamán, y ha contribuido a un creciente tono de insatisfacción con la históricamente popular realeza noruega.

EL CHAMÁN QUE CAUSA CONTROVERSIA

Verrett se describe a sí mismo como un “chamán de sexta generación” que ha “estudiado extensamente” para extraer “lo mejor de todas las filosofías, religiones, enseñanzas espirituales y teorías del mundo”.

En su libro de 2019, “Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World”, dice que los niños contraen cáncer porque lo “desean” y que los médicos solo administran quimioterapia para obtener ganancias.

En otro capítulo, escribe que el sexo casual “atrae a entidades del inframundo” que son “el punto de origen de todas las enfermedades de transmisión sexual”.

También dice que la superpoblación es una de las mayores amenazas de la humanidad y que las mujeres que luchan por concebir son una señal de que “la Tierra está tratando de autocorregirse”.

Afirma que entre sus clientes se encuentran celebridades, pero también dirige una “escuela de chamanes” en línea donde las personas pueden pagar hasta $110 por seminarios web sobre todo, desde cómo hablar con sus antepasados ​​​​muertos hasta cómo tener éxito financiero.

Por $222 vende un “optimizador espiritual” que, según él, estimula el sistema inmunológico, “fortalece los órganos” y lo ayudó a recuperarse de Covid-19 en lugar de los tratamientos médicos tradicionales.

Todo esto no ha sentado muy bien en Noruega.

El secretario de Salud, Ole Henrik Krat Bjørkholt, que también es médico, calificó a Verrett de “charlatán sin escrúpulos y peligroso” en una publicación de Facebook en 2022, acusándolo de querer “estafar dinero a personas enfermas mediante trampas y engaños”, según el periódico VG.

El año pasado, el actual primer ministro, Jonas Gahr Støre, dijo al periódico Dagbladet que las ideas de Verrett eran “peligrosas”.

Märtha Louise ya estaba interesada en la llamada medicina alternativa antes de conocer a Verrett. Dice que es clarividente y hasta 2018 dirigió una escuela en la que afirmaba poder hablar con ángeles.

Esto provocó críticas de la prensa y el público noruegos, que acusaron a la realeza de usar su título para impulsar sus espurios intereses comerciales. Y así, en 2019, el palacio anunció que la princesa ya no llevaría a cabo deberes oficiales y que ni ella ni Verrett usarían títulos reales en sus canales de redes sociales o emprendimientos comerciales.

Una declaración junto con esta decisión decía que la familia real tiene "gran confianza en el servicio de salud noruego", que se basa en "conocimientos médicos establecidos e investigación científica".

La propia princesa elogió el sistema de atención médica noruego y el "conocimiento basado en la investigación" en general, y dijo que "los métodos alternativos pueden ser un complemento importante para ayudar al sistema médico convencional".

Verrett ha dicho en publicaciones anteriores en las redes sociales que ha sufrido abusos racistas en línea por parte de personas que responden a sus creencias.

Sin embargo, la ira no ha disminuido.

Cuando se le preguntó sobre la controversia en torno a las nupcias de este fin de semana, la Corte Real de Noruega dijo en un correo electrónico que estaba "deseando ser invitados" a la boda, al tiempo que dirigía a NBC News a las declaraciones anteriores sobre la renuncia de la princesa a los deberes reales.

NBC News se ha puesto en contacto con Verrett para solicitar comentarios.

No es la única tormenta que rodea a la familia. A principios de este mes, en una declaración a la emisora ​​estatal noruega NRK, el hijastro del príncipe heredero Haakon, Marius Borg Høiby, admitió haber agredido a una mujer mientras estaba intoxicado con drogas y alcohol.

Los escándalos han suscitado dudas sobre el apoyo a la monarquía en un país que normalmente ha respaldado a sus miembros de la realeza con entusiasmo.

"Estos casos muestran algunos de los desafíos fundamentales de la monarquía", dijo a The Associated Press Andreas Sjalg Unneland, un legislador del izquierdista Partido de la Izquierda Socialista.

El partido está utilizando las controversias para hacer campaña a favor de un cambio constitucional que aboliría la monarquía, pero no es probable que obtenga el apoyo de otros legisladores.

A casi 200 millas de esta politiquería en la capital, Oslo, en los folclóricos fiordos de Noruega, los preparativos para la boda están en plena marcha.

