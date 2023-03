Cuándo y cómo puedes ver los Premios Oscar de la Academia 2023

LOS ÁNGELES, California - La edición número 95 de los Premios Oscar de la Academia ya casi están aquí.

"Everything Everywhere All at Once" es la nominada principal con 11 nominaciones, incluido el codiciado premio a la Mejor Película.

¿En cuanto a la bofetada infame vista en todo el mundo durante el espectáculo del año pasado? No esperes ver a Will Smith, quien fue vetado de los Oscar por 10 años.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre los Premios de la Academia 2023, desde dónde y cuándo verlos hasta quién los presenta y más:

¿Cuándo son los Oscar 2023?

Los premios Oscar se llevarán a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. a las 5:00 p.m. hora del Pacífico/8 p.m. ET.

¿Dónde puedo ver los Oscar?

Será transmitido en vivo por ABC. La transmisión se puede ver con una suscripción a Hulu Live TV, YouTube TV, AT&T TV y Fubo TV. Algunos de estos servicios ofrecen breves pruebas gratuitas. También puede ver el programa en ABC.com y en la aplicación ABC autenticando a su proveedor de TV.

¿Quién presenta los Oscar?

Jimmy Kimmel será el anfitrión por tercera vez. La última vez que presentó en 2018, también fueron los últimos Oscar que contaron con un presentador en solitario.

El año pasado, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes fueron anfitrionas como trío. En un anuncio para el programa de este año con el estilo de “Top Gun: Maverick”, Kimmel hizo su humilde caso de ser la persona adecuada para el trabajo y señaló que no puede ser abofeteado porque “lloro mucho”.

¿Quiénes serán los otros presentadores de los Oscar?

La primera ronda anunciada de presentadores son: Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone , Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

¿Cuáles son las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2023?

Las 10 películas que compiten por la mejor película son:

"All Quiet on the Western Front"

"Avatar: The Way of Water"

"The Banshees of Inisherin"

"Elvis"

"Everything Everywhere All at Once"

"The Fabelmans"

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“Triangle of Sadness”

“Women Talking"

Aquí hay una guía de cómo puedes verlos.

Vea la lista completa de nominados a los Premios de la Academia 2023 aquí.

¿Habrá actuaciones?

Todas las señales apuntan a una lista completa de actuaciones musicales, con Rihanna interpretando "Lift Me Up" de "Black Panther: Wakanda Forever" y Kala Bhairava cantando M.M. "Naatu Naatu" de Keeravaani de "RRR".

Aún no se sabe oficialmente si Lady Gaga cantará "Hold My Hand", de "Top Gun: Maverick", durante el espectáculo.