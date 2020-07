Alguacil: desaparece la actriz Naya Rivera en lago del sur de California

LOS ÁNGELES - Las autoridades continuarán este jueves con la búsqueda de la ex estrella de "Glee" Naya Rivera, quien desapareció mientras se encontraba en un lago del sur de California.

El Departamento del Alguacil del condado de Ventura, el miércoles por la noche, confirmó que Rivera, de 33 años, es la persona buscada en las aguas del Lago Piru, que está aproximadamente a 56 millas (90 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles.

KNBC informó el miércoles por la noche que Rivera alquiló un bote de pontones en el embalse del Lago Piru el miércoles y que su hijo pequeño fue encontrado en el bote con un chaleco salvavidas.

La identificación de Rivera fue encontrada en el bote.

Los funcionarios del alguacil lanzaron una búsqueda en barco y helicóptero el miércoles por la tarde, pero la suspendieron en la noche. La búsqueda continuará temprano el jueves.

“Estamos convencidos de que ella se metió en el agua y no hemos podido localizarla. Así que este podría ser un caso de ahogamiento ”, dijo el capitán Eric Buschow durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera, de 4 años, solo y dormido en el barco con un chaleco salvavidas.

Al parecer, el menor estaba ileso y comentó a las autoridades que salió a nadar con su madre pero ella nunca regresó.

En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar, según los primeros reportes.

El hijo de Rivera es de un matrimonio con el actor Ryan Dorsey. La pareja finalizó su divorcio en junio de 2018 después de casi cuatro años de matrimonio.

Ella llamó a su hijo pequeño "mi mayor éxito, y nunca lo haré mejor que él" en su memoria de 2016. "Sorry Not Sorry".

La actriz se comprometió con el rapero Big Sean en 2013, pero su relación terminó un año después. La pareja se conoció en Twitter y colaboró ​​musicalmente, y el rapero apareció en el sencillo debut de Rivera "Sorry".

Rivera interpretó a Santana, una animadora en la comedia musical "Glee" que se emitió en Fox desde 2009 hasta 2015. Apareció en 113 episodios de la serie y salió con el coprotagonista Mark Salling, quien se suicidó en 2018 después de declararse culpable de cargos por pornografía infantil.

También ha figurado en los créditos del show televisivo "Devious Maids" y del filme de terror "At the Devil's Door" (2014).