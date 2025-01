Muere “Killadamente”, la influencer dominicana que enfrentó el bullying con humor

La influencer Carol Acosta, mejor conocida como "Killadamente", falleció, según trascendió este sábado.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su hermana Kathyan, quien compartió un emotivo mensaje en Instagram.

“Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana con un corazón tan grande. Descansa en paz, hermana mía”, escribió.

Acosta, de 27 años, ganó notoriedad en las redes sociales en 2015 al compartir contenido centrado en el amor propio, la autoestima y el humor, lo que le permitió conectar con más de 6.5 millones de seguidores en Instagram.

Su impacto fue tal que en 2017 incursionó en la música con temas como “Me amo y no me importa” y “Qué me hiciste hacer”, ambos con mensajes de empoderamiento dirigidos a quienes han enfrentado críticas y desmotivación por su apariencia física.

Durante su vida, la influencer habló abiertamente sobre su experiencia como víctima de acoso y burlas debido a su sobrepeso, un periodo que la marcó profundamente y que transformó en una oportunidad para inspirar a otros. Como madre de dos, utilizó sus vivencias para promover un mensaje de fortaleza y aceptación.