Filmación de “The Batman” se suspende por caso de COVID-19 en la producción

La filmación de “The Batman” en Gran Bretaña se suspendió temporalmente luego que un miembro del equipo de producción dio positivo a COVID-19.

The New York Times informó que la estrella de la película, el actor Robert Pattinson, dio positivo, según dos personas con conocimiento de la producción. El publicista de Pattinson aún no ha hecho ningún comentario.

La persona infectada está aislada de acuerdo con los protocolos establecidos, dijo el jueves un vocero de Warner Bros.

Pattinson da vida al héroe enmascarado en esta nueva cinta del director Matt Reeves, que había reanudado rodaje hace unos días tras casi seis meses de receso debido a la pandemia de coronavirus.

“The Batman” iba a estrenarse originalmente en junio de 2021, pero se aplazó hasta octubre por los retrasos en la producción.