Gloria Trevi llegará a varias ciudades de Texas con su gira “Mi Soundtrack”

La icónica cantautora mexicana Gloria Trevi se presentará en varias ciudades de Texas como parte de su gira, "Mi Soundtrack", con la que recorrerá Estados Unidos entre enero y septiembre de 2024.

Según el calendario oficial del tour, difundido por los representantes de la intérprete oriunda de Monterrey, Nuevo León, la gira arrancará el 26 de enero en Hidalgo.

Mientras, el 24 de febrero, se presentará en El Paso.

Gloria Trevi llegará a Laredo y San Antonio los días 22 y 23 de marzo. El 12 y 13 de abril serán los turnos de Dallas y Houston.

La gira "Mi Soundtrack" se realizará en apoyo al proyecto discográfico del mismo nombre, que se ha lanzado en dos volúmenes y para el que la artista grabó nuevas versiones de algunos de sus grandes éxitos como "Vestida de azúcar", "¿Qué voy a hacer sin él?", "Con los ojos cerrados", "Dr. Psiquiatra", "Me siento tan sola" o "Mañana".

Igualmente, modernizó temas que no necesariamente recibieron difusión radial, pero que son favoritos de sus seguidores, como "Les diré, les diremos", "Poder y fama", "Cosas de la vida", "No tengo ropa", "Contononeia", "Me estoy rompiendo en pedazos", "Como si fuera la primera vez", "Siempre yo", "Jack El Reprobador", "¿Qué hago aquí?", "Soñando", "Bésame aquí" y "El juicio".

De igual modo, entre ambos volúmenes, se publicaron los temas inéditos "Que se acabe el mundo", "El huevo" y "No hay almohada".

Los boletos para la nueva gira de Gloria Trevi estarán disponibles a partir del jueves.