Gloria Trevi, ícono de la rebeldía de los 90, reacciona al impacto de Bad Bunny

MIAMI - Cuando se le menciona a la cantautora mexicana Gloria Trevi que el artista urbano puertorriqueño Bad Bunny podría tener similitudes con ella, su reacción no es de sorpresa.

“Hay varias personas que me han comentado eso. Yo nunca lo he querido decir, porque soy ‘timidona’ en esas cosas”, dijo con un aire de humildad en entrevista con TELEMUNDO Digital.

Lo cierto es que 30 años antes de que el “Conejo Malo” llamara la atención del planeta con su estilo que desafía lo convencional y letras que algunos consideran vulgares, La Trevi ya estaba haciendo de las suyas.

A principios de la década de 1990, la regiomontana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz retaba a la sociedad conservadora de la época con una puesta en escena irreverente, vestimenta alocada y composiciones que exploraban sin censura temas como la liberación sexual, el aborto, los embarazos no deseados, el sida, el suicidio o la corrupción gubernamental.

Canciones de su discografía como “Virgen de las vírgenes”, “Agárrate”, “A la madre”, “Chica embarazada”, “Me siento tan sola”, “Tu ángel de la guarda”, “Lloran mis muñecas”, “Dr. Psiquiatra”, “Los perros tristes” o “Carcajada” son evidencia del legado de rebeldía que dejó La Trevi en sus inicios.

“Hay cosas que yo sigo diciendo y que son muy fuertes, nada más que ahora tengo el poder para decirlas y no se pueden escandalizar”, dijo entre risas la artista que recorre Estados Unidos con su gira de conciertos “Isla divina”.

Es por eso que Gloria Trevi defiende a Bad Bunny a capa y espada.

“Cuando alguien llega y me dice algún comentario negativo por las letras de él, que son fuertes o atrevidas, me siento más del lado de él, me pongo a defenderlo, porque me parece maravilloso que esté rompiendo esquemas, que esté llamando las cosas por su nombre”, explicó.

“Y aunque algunas veces las cosas puedan ser muy fuertes, si a la gente le gusta, yo creo que se tiene que respetar”, dijo. “Me encanta que la gente se exprese”, concluyó.