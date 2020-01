”Joker” es la más nominada a los Premios Oscar

NUEVA YORK — “Joker” (“Guasón”) encabeza la lista de nominados a los Oscar con 11 nominaciones, seguida de cerca por “The Irishman” (“El irlandés”), que recibió 10.

Antonio Banderas fue postulado a mejor actor por “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar, que a su vez fue nominada a mejor largometraje internacional.

Los nominados a los Premios de la Academia en 24 categorías fueron revelados el lunes en Los Ángeles por Issa Rae y John Cho.

Nueve films compiten por el premio a la mejor película: “Ford v. Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women” (“Mujercitas”), “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), “1917”, Once Upon a Time … in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) y “Parasite” (“Parásitos”).

Las candidatas a mejor actriz son: Cynthia Erivo por “Harriet”, Scarlett Johansson por “Marriage Story”, Saoirse Ronan por “Little Women”, Charlize Theron por “Bombshell” (“El escándalo”) y Renée Zellweger por “Judy”.

Por el premio al mejor actor, Banderas compite con Leonardo DiCaprio por “Once Upon a Time … in Hollywood”, Adam Driver por “Marriage Story”, Jonathan Pryce por “The Two Popes” (“Los dos papas”) y Joaquin Phoenix, por “Joker”.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Kathy Bates por “Richard Jewell”, Laura Dern por “Marriage Story”, Scarlett Johansson por “Jojo Rabbit”, Florence Pugh por “Little Women” y Margot Robbie por “Bombshell”.

El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Anthony Hopkins por “The Two Popes”, Brad Pitt por “Once Upon a Time … in Hollywood”, Joe Pesci por “The Irishman” y Al Pacino, por “The Irishman”.

Las candidatas a mejor largometraje internacional: “Corpus Christi” de Polonia; “Honeyland” de Macedonia del Norte; “Les Miserables” de Francia; “Dolor y gloria” de España y “Parasite” (“Parásitos”) de Corea del Sur.

Por el premio al mejor lagometraje documental compiten “American Factory”, “The Cave”, “The Edge of Democracy”, “For Sama” y “Honeyland”.

Las nominadas a mejor música original son “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

En cuanto a efectos visuales, fueron postuladas “Avengers: Endgame”, “The Irishman”, “The Lion King”, “1917” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

En la categoría de mejor vestuario figuran “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women” y “Once Upon a Time … in Hollywood”.

La ceremonia de los Premios de la Academia será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Angeles y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.