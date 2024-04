La Casa de los Famosos: Serrath es eliminada en gala dominada por debacle de Tierra

En un lunes marcado por la debacle en el cuarto Tierra, las puertas de La Casa de los Famosos se abrieron para despedir a Serrath, quien se convirtió en la décima primera eliminada del popular reality y se queda sin la posibilidad de llevarse el maletín con $200,000 en efectivo del premio para el ganador.

Tras una espera que les pareció larguísima para los cinco nominados: Maripily, Paulo, Aleska, Patricia y Serrath, Nacho Lozano hizo el anuncio de quién era la persona que quedaba fuera de La Casa.

"Me enteré que Geraldine me nominó. Considero que la he ayudado mucho. Al final es un juego, pero los colores se deben mostrar. Me dolió porque soy muy respetuosa", dijo Patricia sobre la razón por la que estaba nominada.

Para Aleska, el precio que está pagando por estar independiente es estar nominada. En un mensaje confuso, recompuso sus palabras sobre Alana y La Melaza, que soy su equipo original.

"No cambiaría nada. Todo lo que he hecho desde que entré por esa puerta ha sido mágico", aseguró Serrath, quien se dijo muy orgullosa de mantener su verdad. Mientras dijo que se mantendría cercana a Lupillo si regresaba a La Casa, se alejaría totalmente de Romeh porque "es un falso".

"Quien debería estar aquí son los mismos que me nominaron: Romeh y Ari, porque son falsos -y ya el público lo sabe- y tienen una campaña de odio en su corazón, y ya han traicionado a Lupillo Rivera", comentó Maripily.

Para Paulo, si regresa a La Casa, evitaría ser nominado el líder de la semana porque eso ayudó a que alborotara más La Casa, porque se convirtió en una amenaza para todos.

ASÍ REGRESARON A LA CASA

El primer salvado en la gala fue Paulo, quien regresó a La Casa y recibió varios abrazos de Cristina, además de cálidas manifestaciones del resto de los habitantes, que incluyeron un "¡se equivocaron!", como broma de Lupillo.

"¡Que Dios me las bendiga a todas!", expresó Maripily al saber que había sido salvada por su público. ¡Ahora sí me quitaron un peso!, añadió antes de descalzarse y recorrer el pasillo para regresar a La Casa.

"¡Lupillo, regresé por ti!", expresó tras reír en lo alto de la escalera y recibir el cariño de todos los habitantes y abrazar un poco más a "El Toro del Corrido".

La guerra de nervios siguió hasta que Nacho Lozano regresó con las tres nominadas restantes para anunciar que por decisión del público, Patricia regresaba a La Casa.

"'¡Somos de Puerto Rico y venimos!", gritó Patricia antes de ser abrazada por sus compañeras de cuarto Fuego y el resto de los habitantes. "¡Fue un sufrimiento horrible!", añadió.

Aleska regresó feliz a ser abrazada por sus compañeros de siempre del cuarto Agua y por algunas famosas de Fuego.

La lista de defectos entre estas cuatro participantes.