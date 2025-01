Tras un 2024 agridulce, Lady Gaga anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum, “Mayhem”

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga tuvo un 2024 agridulce.

Por un lado, la película que protagonizó con Joaquin Phoenix, "Joker: Folie à Deux", fue considerada un fracaso taquillero y también acribillada por la crítica.

Sin embargo, su dueto con Bruno Mars, "Die with a Smile", ha logrado un éxito arrollador tras su lanzamiento en agosto, y a principios de este mes alcanzó la posición número 1 del listado Hot 100 de Billboard.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Este sencillo, precisamente, formará parte del nuevo disco de Lady Gaga, titulado "Mayhem", que saldrá al mercado el 7 de marzo, según se anunció este lunes.

El octavo disco de estudio de la cantautora también incluirá el sencillo "Disease", en el que la artista muestra un regreso a sus orígenes del pop oscuro que la caracterizó durante los primeros años de su carrera.

El trabajo discográfico contendrá un total de 14 canciones, según se confirmó en la página web de la artista.

Previo a este importante lanzamiento, Lady Gaga también tiene buenas posibilidades de llevarse hasta dos premios Grammy por su colaboración con Bruno Mars.

Y es que "Die with a Smile" se encuentra nominada en las categorías de canción del año y mejor interpretación pop por un grupo o dúo. La cantante ha ganado esta categoría dos veces. La primera vez, por su éxito "Shallow", junto a Bradley Cooper, de la banda sonora de la película "A Star is Born" (2018), y la otra gracias a "Rain on Me", tema de su álbum "Chromatica" (2020), que interpretó con Ariana Grande.

La nueva era de Lady Gaga, ganadora de 13 premios Grammy, un Oscar y dos Golden Globes, también vendrá acompañada de presentaciones en directo en dos grandes eventos.

La intérprete encabezará por segunda ocasión el festival Coachella, en California, los días 11 y 18 de abril. Mientras, el 3 de mayo, presentará un concierto gratuito y masivo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

Así las cosas, tras el tropiezo con la secuela del "Joker", el 2025 podría significar una reivindicación para la llamada "Madre Monstruo", quien ha inmortalizado clásicos del pop como "Poker Face", "Bad Romance" y "Born This Way".