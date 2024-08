Arrestan en Las Vegas al rapero Lil Baby por presuntamente portar un arma oculta sin permiso

LAS VEGAS - El rapero Lil Baby fue arrestado en Las Vegas luego de que la policía lo acusara de portar un arma oculta sin permiso.

El rapero nacido en Atlanta, cuyo verdadero nombre es Dominique Jones, fue detenido en el Strip de Las Vegas poco antes del amanecer del lunes, según el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Los detalles sobre lo que llevó al arresto no fueron revelados de inmediato.

Sus abogados, Drew Findling y David Chesnoff, dijeron en un comunicado conjunto que estaban "investigando activamente" por qué el rapero de 29 años había sido arrestado en primer lugar a pesar de tener un permiso válido en Georgia para portar un arma oculta.

Lil Baby no ha sido acusado formalmente del delito, que es grave en Nevada, y fue puesto en libertad tras pagar una fianza, según muestran los registros judiciales. Debe comparecer ante el tribunal en Las Vegas el 1 de octubre.

El rapero ganador del premio Grammy encabezó las listas de popularidad con su segundo álbum, "My Turn" (2020), y alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 con su éxito "The Bigger Picture", que evoca el asesinato de George Floyd y otros abusos policiales.

Otros éxitos incluyen "Yes Indeed", con Drake, y "Drip Too Hard". También ganó el premio al mejor artista masculino de hip hop en 2021 en los premios BET y fue nombrado artista del año 2020 en los premios Apple Music.