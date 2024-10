Luke Grimes habla sobre el final de ‘Yellowstone’, su debut musical y la nueva colaboración con Carhartt

El actor y músico country Luke Grimes se ha asociado con la marca de ropa de trabajo Carhartt para celebrar a los "granjeros y rancheros trabajadores" de Montana en un nuevo cortometraje titulado "Made in Montana." Como parte de la campaña “History in the Making” de Carhartt, la película muestra la vida de los propietarios de tierras en el valle Bitterroot, subrayando la importancia de preservar las tradiciones agrícolas para las futuras generaciones.

“Hemos estado colaborando todo el año”, dijo Grimes en una entrevista con NBC. “Carhartt sabe que vivo aquí en Montana, y queríamos hacer algo más allá de la típica campaña de ropa, algo que realmente destaque a las personas que viven y trabajan aquí. Los granjeros y rancheros son quienes ponen comida en nuestros platos, y queríamos contar su historia”.

Grimes subraya la importancia de destacar a las personas que proporcionan alimentos esenciales para la nación.

“Es fácil pasar el día sin pensar en el trabajo que implica poner comida en tu plato, pero cuando vives en un lugar como este, lo ves todo el tiempo; ves a la gente ahí afuera haciéndolo”, dijo en un comunicado de prensa para la campaña. “Sin esas personas y su trabajo arduo, los demás no podríamos comer”.

El cortometraje "Made in Montana," narrado por Grimes, también se enfoca en la labor del Bitter Root Land Trust (BRLT). “Ellos [BRLT] toman partes de las tierras de las personas, pero mediante servidumbres de conservación voluntarias, aseguran que las tierras siempre se usen para la agricultura y la ganadería”, explicó Grimes. “No se subdividirán ni se convertirán en vecindarios, lo cual es muy importante para mantener vivas estas tradiciones”.

Las contribuciones de Carhartt van más allá de contar historias. La empresa está donando $350,000 a The Nature Conservancy (TNC) para apoyar los esfuerzos de preservación de la tierra.

El innovador programa de grassbanking de TNC permite que los rancheros accedan a tierras de pastoreo a cambio de acciones de conservación en sus propias propiedades.

Grimes habló sobre su largo camino desde trabajar en concreto en Dayton, Ohio, hasta su éxito en Hollywood.

“Trabajé en veranos con mi cuñado haciendo concreto”, compartió Grimes. “Ahorré para comprarme un pequeño Honda Civic blanco, lo conduje de Ohio a California con $1,000 en el bolsillo, encontré un compañero de cuarto y viví en un sofá. Trabajé en un cine, en una tienda de cocinas y baños, e incluso limpié inodoros de exhibición”, dijo riéndose. “Fue un ascenso lento: al principio, conseguía un trabajo de actuación por año. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a tomar impulso”.

Al reflexionar sobre sus 20 años de carrera, Grimes expresó gratitud por los desafíos que enfrentó.

“No cambiaría nada”, dijo. “Si todo hubiera sucedido rápidamente, probablemente tendría una actitud diferente hacia el trabajo. Creo que la lucha me hizo apreciarlo más”.

Grimes, quien recientemente lanzó su álbum debut de música country, admitió que lucha contra el miedo escénico antes de su gira "Playin' on the Tracks."

“Definitivamente soy más introvertido, así que pararme frente a una multitud y gritar en un micrófono no es algo natural para mí. Pero una vez que estoy en medio de un set, hay un momento en el que dejo ir el miedo y me conecto con el público. Esa es la sensación a la que siempre quiero volver”.

Cuando se le preguntó cómo se diferencia la música en vivo de la actuación, Grimes reflexionó sobre la vulnerabilidad de la música. “En la actuación, intento convencerte de que soy otra persona. Pero con la música, te digo quién soy realmente. Es un nivel completamente diferente de honestidad”.

Mirando hacia atrás en su tiempo filmando "Yellowstone," Grimes reconoció cuánto lo moldeó el papel de Kayce Dutton.

“Cuando interpretas a un personaje durante siete años, se convierte en un matrimonio entre tu propio espíritu y el del personaje”, explicó. “Te olvidas un poco de dónde termina uno y empieza el otro”. Grimes agregó que formó amistades para toda la vida en el set, incluyendo con Kelsey Asbille, quien interpretó a su esposa en la serie, y con Taylor Sheridan, el creador del programa.

Mientras Grimes se prepara para el estreno de la segunda parte de la quinta temporada de "Yellowstone," expresó la esperanza de que los fanáticos queden satisfechos con el final. “Creo que es una conclusión perfecta para cada personaje”, dijo. “Si tuviera que imaginar un final, no podría haber ideado uno mejor que este”.

A través de su colaboración con Carhartt y sus proyectos creativos, Grimes continúa honrando el espíritu del Oeste americano. “Este proyecto no se trata solo de promover un estilo de vida”, comentó. “Se trata de honrar a las personas y la tierra que inspiran todo lo que hago”.