Muere el rapero Coolio a los 59 años

El rapero Coolio, mejor conocido por su éxito ganador del premio Grammy "Gangsta's Paradise", falleció a los 59 años, según confirmó su mánager el miércoles en la noche.

Jarez Posey dijo que es posible que Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr., haya muerto de un infarto. No se ha determinado una causa oficial de muerte.

La exitosa canción mundial "Gangsta's Paradise", que vendió seis millones de copias, ganó el Grammy de 1996 a la mejor interpretación de rap en solitario y fue nominada a ese galardón en la categoría de mejor canción del año. El tema también apareció en la película de 1995 "Dangerous Minds", protagonizada por Michelle Pfeiffer.

"El reconocimiento mundial hizo que Coolio presentara su música en varias películas importantes, entre ellas: 'Space Jam', 'Clueless', 'The Big Payback', 'Panther', 'New Jersey Drive', 'The Jerk Boys', 'Eddie, 'Half Baked' y muchas más", se lee en el sitio web de Coolio.

Otras canciones populares del artista incluyen "Fantastic Voyage" y "C U When U Get There".