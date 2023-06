Muere la conductora, periodista y actriz mexicana Talina Fernández a los 78 años

CIUDAD DE MÉXICO - La conductora, presentadora de noticias y actriz mexicana Talina Fernández murió este miércoles a los 78 años en la Ciudad de México, como resultado de una leucemia que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

Jorge "Coco" Levy, uno de los tres hijos que tuvo, confirmó a las afueras del centro médico donde estaba hospitalizada la gravedad de su enfermedad y, más tarde, el deceso de su madre.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, señaló el productor, visiblemente conmovido, ante decenas de periodistas.

De acuerdo con el productor, la enfermedad provocaba a su madre fuertes dolores que buscaron controlar en casa. Sin embargo, no tuvieron éxito y optaron por llevarla al hospital, donde falleció horas después de ser internada.

UNA INSTITUCIÓN EN LA TELEVISIÓN MEXICANA

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, su nombre de nacimiento, nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Tuvo una infancia amorosa, en la que sus padres le procuraron una educación de excelencia, en la que la enseñanza de idiomas fue fundamental. Además del español, ella hablaba con fluidez inglés, francés y alemán.

Hacia 1970, fue descubierta en una agencia de publicidad por el actor y conductor de televisión argentino Raúl Astor, quien la invitó a integrarse al elenco del programa de variedades "La cosquilla". Y, después, el periodista Juan "El Gallo" Calderón, le ofreció formar parte de uno de los primeros talk shows de la pantalla chica mexicana, "Mujeres, mujeres y algo más", donde compartió espacio con las actrices Verónica Castro, Anel Noreña y Nubia Martí.

Su agradable presencia y su manera de expresarse, que le valió desde entonces el mote de "La Dama del Buen Decir", le abrieron las puertas del periodismo televisivo. Tras un breve tiempo como conductora de deportes, empezó a presentar los noticieros "En punto", "Punto final", "Contacto directo", con Juan Ruiz-Healy, y "Antena 5".

Fue pionera de la fusión que en 1973 dio origen a Televisa, pero también debutó como actriz en la telenovela "Las gemelas". Y más adelante, en 1976, condujo junto al periodista Ricardo Rocha, recientemente fallecido, el programa "Nuestras realidades", el primero de muchos que encabezó.

​No obstante, en el periodismo mexicano es recordada por el rol que tuvo en 1994, cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México por el PRI. Talina Fernández vivía en Tijuana, donde ocurrió el atentado durante un mitin, y llevó la transmisión minuto a minuto para la televisión nacional.

A principios de los 2000, Talina dejó la actuación para dedicarse de tiempo completo a la conducción con el programa "Hasta las mejores familias", donde compartió créditos con Carmen Salinas. Dos años después, apareció en el show "Nuestra Casa" junto a su hija, la actriz Mariana Levy, quien falleció en 2005 de un infarto, tras ser blanco de un asalto frustrado en medio del tráfico de la Ciudad de México.

En la actualidad, Talina continuaba con sus labores dentro de la industria del entretenimiento. En 2020 se incorporó al programa "Sale el sol", pero dos años después abandonó el show.

Pese a varios problemas graves de salud, como una serie de tumores en el cerebro, Talina seguía en activo y era frecuente que la consultaran de diversos programas de entretenimiento, además de que abrió su propio canal de YouTube, donde compartía entrevistas y anécdotas sobre su vida personal.

ASÍ LA DESPIDIERON LOS FAMOSOS

Al conocerse el deceso de Talina Fernández, famosos recurrieron a las redes sociales para honrarla y expresar sus condolencias a la familia. Aquí, algunos de ellos.

Mi Talís preciosa mi amiga y hermana, gracias por tantas memorias 🌹. Un beso hasta el cielo con todo mi cariño, siempre estarás presente en nuestros corazones ♥️ #QEPD pic.twitter.com/5i9du0s9Py — Lolita Ayala (@LolitaAyalaN) June 28, 2023

Talina Fernández y Mariana Levi Así es mi recuerdo AMADAS, bellas y talentosas reunidas por amor. Hasta el cielo. 🙏🌹✝️🙇🏻‍♀️ QEPD 🕯️🕯️ pic.twitter.com/kN9Cyn9fSi — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 28, 2023

Ha muerto mi querida Talina Fernández, una mujer que siempre amó profundamente su trabajo y se entregó a su público con cada fibra de su ser. La dama del buen decir, la dama del corazón noble. Descanse en paz. Desde aquí envío mis condolencias y abrazos a su familia. pic.twitter.com/II9zCFc7He — Adela Micha (@Adela_Micha) June 28, 2023

Lamento profundamente el fallecimiento de mi querida #TalinaFernández

Mi más sentido pésame para sus hijos y sus nietos QEPD



Recordando su visita a @VentaneandoUno en diciembre pasado pic.twitter.com/PCIb9tYrcA — Pati Chapoy (@ChapoyPati) June 28, 2023

Querida y admirada Talina Fernández, descansa en paz. 🙏🏻

Gran mujer. Bella persona.

Te guardaré en mi memoria y en el corazón para siempre. pic.twitter.com/CS13p7A1y0 — Rafael Sánchez Navarro (@RafaelSNavarro_) June 28, 2023

Talina Fernández te recordaré como la mujer cálida que me dio la mano en momentos muy difíciles. Descansa en paz. pic.twitter.com/uYujAH181A — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) June 29, 2023

Talina Fernández una mujer tan linda, maravillosa, guapa, talentosa, culta y simpática que tristeza estar perdiendo a gente tan valiosa como tu mi reina adorada, te queremos mucho y vamos a extrañar a nuestra “Dama del buen decir “ descansa en paz. 🕊️ #talinafernandez #talina pic.twitter.com/MfYmBuSxlK — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) June 28, 2023