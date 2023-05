Muere la legendaria cantante Tina Turner a los 83 años

La cantante estadounidense Tina Turner, que protagonizó una turbulenta carrera musical llena de éxitos como “What’s Love Got to Do With It”, murió a los 83 años, confirmó este miércoles su representante.

Turner falleció el martes en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su portavoz. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner”, lee parte del comunicado publicado en su página de Facebook. "Con su música y su ilimitada pasión por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana.

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su obra más grande: su música”, continúa el comunicado. "Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho".

Nacida con el nombre Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en un hospital de una región segregada de Tennessee, Turner pasó sus últimos años en una residencia de más de 260,000 pies cuadrados en Lago Zúrich, y superó muchos obstáculos.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina financiera por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola cuando estaba en sus 40 años, en un momento en el que la mayoría de sus colegas ya iban cuesta abajo, y siguió siendo la principal atracción para quienes buscaban acudir a conciertos muchos años después.

La vida de alto vuelo pero tumultuosa de Turner quedó plasmada en una exitosa autobiografía de 1986 ("I, Tina"), una película biográfica de Hollywood ("What's Love Got to Do With It") y un show de Broadway (“Tina: The Tina Turner Musical”).

Turner ascendió de sus raíces rurales a las alturas del estrellato nacional, irrumpiendo en la conciencia pública como la mitad del sensacional dúo de ritmo y blues Ike & Tina Turner, y luego estableciéndose como una de las solistas negras más populares del mundo.

Repasa su vida y obra.

Fue la primera mujer y la primera artista negra en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone, en solo su segunda edición, y su exitosa carrera como solista rompió barreras para las futuras generaciones de mujeres negras en la música.

LOS ÉXITOS DE TINA TURNER

El álbum "Let's Stay Together", con la canción del mismo nombre escrita por Al Green, fue el que la hizo saltar a la fama mundial en 1972 y 12 años después sacaría su quinto álbum, que la elevaría a la cumbre del éxito con la venta de ocho millones de ejemplares y tours en los que llenó tantos estadios que el Guiness de Récord la consideraba la artista que había reunido más público en sus conciertos.

Otros grandes éxitos fueron "What's Love Got to Do With It", "Private Dancer", "I Don’t Wanna Lose You" y "The Best".

"Con su música y su infinita pasión por la vida, ella maravilló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy le decimos adiós a una querida amiga que nos deja a todos su mayor trabajo: su música", señala la cuenta de la cantante en Instagram.

TURNER RENUNCIA A LA CIUDADANÍA DE EEUU

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residente.

El mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular y tres años después se supo que sufría cáncer.

Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig en 2018 y Ronnie en 2022.

Habrá una ceremonia funeraria para Turner de carácter estrictamente privado, con la presencia de sus familiares y amigos cercanos.