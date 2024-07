Tragedia aérea: mueren integrantes de afamado grupo familiar de música “gospel”

Tres miembros del grupo familiar de gospel The Nelons murieron en un accidente aéreo en Wyoming el viernes por la tarde en el que también murieron otras cuatro personas, incluido el piloto.

Kelly Nelon Clark, su marido, Jason Clark, y su hija Amber Nelon Kistler se dirigían a un crucero en Alaska cuando ocurrió el accidente, dijo Gaither Management Group en un comunicado el sábado.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijo que el accidente ocurrió cerca de Recluse, Wyoming, una comunidad en el noreste del estado.

La otra hija de Kelly y Jason, Autumn Nelon Streetman, que también era miembro del grupo, no estaba en el avión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Autumn emitió un breve comunicado en el que agradeció a la gente por las "oraciones que ya se han extendido a mí, a mi marido, Jamie, y a nuestro bebé que pronto nacerá, así como a los padres de Jason, Dan y Linda Clark".

"Apreciamos sus continuas oraciones, amor y apoyo mientras navegamos los próximos días", dijo.

También murieron en el accidente el esposo de Amber, Nathan Kistler, Melodi Hodges, una asistente, el piloto Larry Haynie y su esposa, Melissa.

No quedó claro de inmediato qué provocó el accidente. Gaither Management Group dijo que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando el incidente.

Un portavoz de la NTSB dijo que la información preliminar indica que un Pilatus PC-12/47E, un turbohélice monomotor, "impactó el terreno después de un problema informado con el piloto automático durante el vuelo".

El portavoz dijo que la investigación aún está en las primeras etapas y no hay mucha información disponible en este momento. La agencia estaba enviando un equipo al lugar del accidente.

Una vez que el equipo obtenga acceso al avión, que se encuentra en una ubicación remota, comenzarán a examinar la aeronave, dijo el portavoz.

Los Nelons han grabado más de 35 álbumes y han acumulado más de 20 sencillos Top 5 de radio de gospel sureño por canciones que incluyen "Thanks", "Come Morning", "We Shall Wear a Robe and Crown" y "O for a Thousand Tongues", según su sitio web.

En 2016, fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Música Gospel.

A lo largo de su carrera, el grupo de cuatro personas recibió una nominación al Grammy al mejor álbum de gospel sureño en 1991 y recibió 35 nominaciones a los premios Dove de la GMA.

Más recientemente, ganaron un premio Dove a la canción grabada de country/bluegrass/roots del año en 2021 por "If God Pulled Back the Curtain".

"La GMA y toda nuestra comunidad musical están de luto por la trágica pérdida de Jason, Kelly y Amber, así como de los demás involucrados en el trágico accidente aéreo", dijo la presidenta Jackie Patillo en un comunicado.

"Nuestro más sentido pésame y nuestras oraciones están con Autumn y el resto de la familia Nelon. Serán apreciados y recordados por siempre en el Salón de la Fama de GMA”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.