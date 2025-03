¿Quién será el líder? La Casa de Los Famosos esta noche en horario especial

¡Esta noche prepárate para la Prueba de Líder! La Casa de los Famosos se presentará este martes en horario especial. Este/Centro a las 6:50 pm. Pacífico a las 8 pm.

Quien gane será el nuevo rey o reina de La Casa. No te puedes perder los secretos que se revelarán y como las jugadas cambiarán el rumbo del juego para siempre.

¡Esto está por explotar,y tú no puedes quedarte fuera!

Qué pasó el lunes

La noche prometía ser clave, y no decepcionó. Con una eliminación sorpresa, se cerró un capítulo... y ¡vaya capítulo! Un peso pesado salió de la casa, y créanme, no fue una despedida cualquiera. Nacho sorprendió al no volver ¡El ambiente está que arde! Y, por supuesto, la bola de nieve de malentendidos entre Luca, Dania y Aleska sigue creciendo. ¿Estrategias? ¿Celos? O, como siempre, un delicioso cóctel de ambas cosas.

El triángulo ya no es lo que era, se divide entre los que apoyan a Luca y los que se alinean con Dania. Mientras "Diableska", es la gran protagonista de la noche. Porque, señoras y señores, la relación entre Aleska y Luca sigue intensificándose, como si de una novela se tratara. ¡Cada vez más cerca y cada vez más enigmática!

Pero como en todo buen drama, los giros no se hicieron esperar. Mientras la casa intentaba calmarse, la eliminación tocó a la puerta y dejó a más de uno al borde de la salida. La nueva generación mostró que pisa fuerte, porque Alejandra no solo volvió a la casa, sino que, con su regreso, dejó claro que esto no es para débiles. Y mientras uno de los estrategas más poderosos se fue directo a la calle, ¡se dejó claro que la casa se reorganiza sin piedad!

A lo largo de la noche, el drama no se detuvo. Luca, acorralado, Dania atrapada entre celos y estrategias, y Paty… ¿Conciliadora o agitadora? En medio de todo esto, el corazón de la casa sigue latiendo más fuerte que nunca… entre susurros, alianzas y unos coqueteos que suben la temperatura.

¡Mis amores, esto está lejos de terminar! La casa no descansa, y si algo es seguro es que el amor sigue en el aire… como siempre, con mucha picante, misterio y, por supuesto, ¡drama! Recuerden, queridos, que en la Casa de los Famosos All Stars no hay secretos que duren mucho, y todo, absolutamente todo, está a punto de estallar. ¡Nos vemos en la próxima, donde la intriga nunca se acaba y el chisme nunca duerme! Hasta la próxima, que el drama siga fluyendo...

Cómo ver La Casa de los Famosos All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual estará disponible en televisión (7 pm para el Este del país, 6 pm para el Centro, 8 pm para Montaña y 10 pm para el Pacífico), además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos han sido colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.

Los televidentes también podrán visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.