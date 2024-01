Reba McEntire, Post Malone y Andra Day cantarán antes del Super Bowl en Las Vegas

La estrella de la música country Reba McEntire engalanará el escenario del Super Bowl el próximo mes para entonar el himno nacional, mientras que Post Malone interpretará “America the Beautiful”.

Las presentaciones se llevarán a cabo el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas antes del partido por el campeonato y el espectáculo de medio tiempo que correrá a cargo de Usher.

Andra Day también interpretará “Lift Every Voice and Sing” como parte de las actuaciones previas al juego que se transmitirán por CBS.

El actor Daniel Durant interpretará el himno nacional en lenguaje de señas estadounidense. Seguirá a su compañero de reparto en la película “CODA” y ganador del Oscar, Troy Kotsur, quien asumió el papel el año pasado.

La modelo y bailarina Anjel Piñero interpretará en lenguaje de señas “America the Beautiful”, mientras que “Lift Every Voice and Sing” será interpretada en señas por el actor y bailarín Shaheem Sánchez.

El ganador del Emmy, Adam Blackstone, producirá y hará los arreglos para el himno nacional y “Lift Every Voice and Sing”.

La compañía Roc Nation de Jay-Z y el productor galardonado con el Emmy Jesse Collins, serán los coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo.