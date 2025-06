Zuleyka Rivera no continuará en Miss Universe Latina: El Reality

La ex Miss Universe Zuleyka Rivera no continuará como capitana del equipo Rubí en el programa Miss Universe Latina: El Reality, luego de una sorpresiva decisión que tomó tras mostrar desacuerdo con los comentarios de los jueces durante la más reciente gala.

“Anoche, Zuleyka no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces y decidió no permanecer en el resto del episodio. Tengo que comunicarles a ustedes, nuestra audiencia, y especialmente a las integrantes del equipo Rubí, que Zuleyka no continuará en su puesto como capitana. Desde aquí le deseamos, por supuesto, siempre lo mejor”, expresó la conductora Jackeline Bracamontes durante la transmisión.

La salida de Rivera representa un giro inesperado para las candidatas de su equipo, quienes deberán continuar la competencia sin su mentora.

“A las candidatas del equipo Rubí les pedimos que tomen esto como uno más de los desafíos que van a encontrar en el camino hacia la corona”, añadió Bracamontes.

Según se informó en el programa, “muy pronto” se anunciará quién asumirá el rol de capitana del equipo Rubí en esta exigente competencia de belleza que se transmite solo por Telemundo.