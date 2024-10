Explosión del negro y diseños clásicos intervenidos dominan la alfombra azul

MIAMI - La alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2024 fue este jueves una explosión de negro, con ligeros toques monocromáticos, interrumpidos por momentos por efectos metálicos y estructuras inesperadas.

La argentina María Becerra y las españolas Ana Mena y Bad Gyal estuvieron entre las mejores vestidas de la noche, al ofrecer una combinación inesperada de diseños clásicos interrumpidos por escotes, transparencias y materiales sorpresivos.

"Mi look tiene mucho que ver con mi nueva etapa como artista", dijo Becerra, quien arranca este fin de semana una gira por Estados Unidos y se presenta con una mezcla de elegancia y atrevimiento.

Mena llevaba un traje de latex, con un corte de sirena y Bad Gyal tenía un vestido largo que combinaba el tul con el corset y una pierna al aire, pero en un color piel que le bajaba la temperatura al atuendo y lo llevaba de la calle a lo chic.

"Uno siempre quiere en estas alfombras lucir especial, pero sin perder la esencia", dijo Mena, quien viajó a Estados Unidos a promover su canción "Carita triste" con la argentina Emilia Mernes.

Un poco más formales, pero también llamativas fueron las exreinas de belleza Jacqueline Bracamontes y Alicia Machado, quienes desfilaron con vestidos del diseñador venezolano Alejandro Fajardo, quien combinó transparencias, espejos y satín en el arruchado de globo que está en tendencia.

Entre los hombres brillaron los homenajeados de la noche: Alejandro Sanz y J Balvin, quienes iban totalmente de negro. El mismo color fue escogido por Prince Royce, Xavi, Gabriel Coronel Maffio y Frederick Oldenburg, que pasearon por la alfombra con trajes elegantes y monocromáticos.

La Joaqui, Alejandro Sanz, quien será homenajeado, y Alicia Machado también desfilaron por la alfombra azul. (EFE)

Más atrevido, pero igualmente elegante desfiló Nacho, quien llamó la atención con una hermosa chaqueta negra con solapas blancas sobre las que estaban impresas grandes rosas rojas.

"Esto representa el lema de Chyno y Nacho 'romántico, pero le metemos brutal'", dijo el artista venezolano, en referencia a su dueto con Chyno Miranda, con el que está haciendo presentaciones por Estados Unidos por primera vez en siete años.

Entre los que rompieron con algo de color se destacaron los anfitriones de la noche, los actores y conductores Carmen Villalobos y Danilo Carrera. Ambos se presentaron en la alfombra con tonos verde bosque, aunque aseguraron a EFE que no se habían puesto de acuerdo.

"Yo siempre trato de usar un color que no me he puesto nunca y este verde es uno de mis favoritos y nunca me había puesto un vestido de este color", confesó la artista colombiana, conocida por telenovelas como "Sin senos sí hay paraíso"' y "El Señor de los Cielos".

Por su parte, el actor ecuatoriano llevaba un traje de chaqueta y pantalón de terciopelo, del mismo tono del vestido de su compañera, y un corbatín del mismo color, pero que acompañó de unos zapatos deportivos verdes para quitarle seriedad al atuendo.

"Te juro que no nos pusimos de acuerdo", dijo el también protagonista de la serie de Telemundo "Sed de venganza".

La actriz colombiana está lista para comenzar los ensayos de la prestigiosa ceremonia junto al actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien también será anfitrión de los Premios Billboard, transmitidos por Telemundo este 20 de octubre.

También hubo atuendos inesperados como el corset de Yailín La Más Viral, del que salían dos especies de cuernos plateados. La artista estaba debutando en la alfombra sus ojos grises claros, que consiguió tras operarse hace dos semanas con el procedimiento de queratopicmentación.

El cantautor de música regional mexicana Lupillo Rivera también sorprendió al lucir una camiseta negra con una foto del artista y empresario Sean "Diddy" Combs con una línea cruzándole la cara.

"Hay cosas que es importante denunciar una y mil veces", dijo Rivera a EFE, quien confesó sentirse muy "shockeado" por todo lo acontecido con el rapero estadounidense, quien está en la cárcel desde hace un mes tras enfrentar cargos que incluyen tráfico de personas y abuso sexual.

Los cantantes Gloria Trevi, María Becerra y Nacho posan en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2024. (EFE)

Los hombres apostaron al "bling"

Mientras que en la mayoría de los casos las mujeres apostaron por accesorios discretos, los hombres, en especial los artistas de música urbana y los más jóvenes exponentes del regional mexicano, no decepcionaron con las joyas típicas de los exponentes del género.

Los hermanos Martínez, del trío Yahritza y su Esencia, llevaban cadenas y aretes llenos de brillantes, aunque sus atuendos eran de colores oscuros y poco llamativos. Lo mismo hizo Xavi, quien le dio "un toquecito" a su look en blanco y negro con una gargantilla de brillantes con varios corazones.

Una decisión similar tomaron los integrantes del dúo reggaetonero Jowell y Randy, que celebran su vigésimo quinto aniversario en la música, así como los exponentes del cuarteto colombiano Piso 21, que combinaron el metálico de sus lentes con sus collares y pulseras.

Aunque la ceremonia de entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2024 se realiza este jueves, la entrega de los premios será transmitida el próximo domingo por la cadena Telemundo.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2024 entregarán al cantautor colombiano J Balvin el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza.