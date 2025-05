¡Nominaciones picantes! Siete habitantes en peligro

¡Nominaciones picantes! Luego de muchas estrategias, sumas y restas este jueves siete habitantes quedaron en peligro de eliminación.

Caramelo, Manelyk, Adame, Dania, Paty, Luca y Rosa quedaron en la cuerda floja y se enfrentarán en la sala de eliminación.

Aunque, Luca y Rosa ya tienen un paso adelantado pues Paulo es el líder y si conserva su poder de salvación uno de ellos quedará fuera.

Antes, tiene que defender ese benificio ante uno de los contrincantes.

Rey Grupero recibe inesperada sorpresa en su cumpleaños

Durante la gala del jueves, La Casa de los Famosos All-Stars se llenó de alegría, abrazos y lágrimas cuando los habitantes celebraron el cumpleaños número 41 de Rey Grupero. Desde temprano, el cuarto agua estuvo lleno de espíritu festivo: le cantaron “Las Mañanitas” y Manelyk incluso le preparó un pastel casero para la ocasión. Del cuarto fuego, solo Luca se unió a la celebración.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cortesía de la Jefa, quien le obsequió varios bocadillos para compartir con todos los habitantes y, además, le permitió a Rey Grupero recibir una llamada muy especial. Lo que él no esperaba era que, en ese momento, se abriera la puerta principal y apareciera su hijo, Enzo.

El reencuentro entre padre e hijo fue uno de los momentos más conmovedores de la temporada. Rey lo abrazó con fuerza, visiblemente emocionado. Los habitantes del cuarto agua se unieron al emotivo instante con abrazos, y poco a poco, los del cuarto fuego también se suavizaron y saludaron a Enzo con cariño.

El pequeño le trajo a su papá un postre preparado por su mamá y un sombrero como regalo. También le compartió que sigue dibujando caricaturas y, con palabras llenas de madurez y ternura, le expresó su admiración: “Te vamos a llevar a la final, te estamos apoyando. No tengas miedo. Te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo”.

Más tarde, padre e hijo entraron juntos al confesionario, donde Rey Grupero aprovechó para compartir sus sentimientos: “Yo no pensaba tener un hijo, no estaba en mis planes y cuando tú llegaste a mi vida me llenaste todo el corazón de alegría. Te amo. Tú eres de mi sangre porque yo te recibo con mi amor”.

Como si el día no pudiera mejorar, la Jefa los invitó al almacén, donde los esperaba otro pastel de cumpleaños. Esta vez, padre e hijo estuvieron juntos mientras todos los habitantes cantaban y aplaudían.

Al final, la despedida fue emotiva, marcada por lágrimas y abrazos que dejaron claro el profundo amor entre ambos.