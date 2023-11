Este reportaje está escrito en primera persona por Domonique Brown para CNBC.

En 2020, tenía dos trabajos de marketing y trabajaba 80 horas a la semana. Pero mi verdadera pasión era crear arte.

Así que, en abril de 2020, puse en marcha DomoINK como actividad secundaria. Desde entonces se ha convertido en una exitosa marca de arte y decoración para el hogar. Obtengo $22,000 al mes en ingresos pasivos de las ventas en línea a través de mi sitio web, Etsy, Society6 y minoristas como Target y Home Goods. También he colaborado con grandes marcas como Disney, Samsung, Lowe's y Dr. Martens.

Lo mejor es que paso una media de dos horas al día en DomoINK. El resto del tiempo lo dedico a mi trabajo a distancia como diseñador interactivo.

Aquí tienes un resumen de mi semana:

Mi horario es muy flexible

El horario de mi trabajo a tiempo completo suele ser de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a jueves, y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los viernes.

Como trabajo desde casa y no tengo que desplazarme, puedo levantarme a las 8 de la mañana y dedicar una hora a responder correos electrónicos sobre pedidos de clientes.

Creé esta vibrante pieza para una colaboración de frigoríficos con Samsung.Foto: Domonique Brown

Cambio de tareas para evitar el agotamiento

Los lunes, dedico tiempo a crear contenidos para DomoINK en las redes sociales, como decorar mi casa para mostrar mi línea de productos.

Los martes, me dedico a tareas más específicas, como la edición de imágenes. Los miércoles suelo trabajar en una nueva obra de arte y filmo todo el proceso para publicarlo en Internet.

Esta pieza se titula "Sueños de reina del rodeo": Domonique Brown

Los jueves intento aprender algo nuevo sobre arte o negocios.

Puedo ver un vídeo en Youtube sobre Adobe Illustrator, por ejemplo, o escuchar un podcast sobre lo que hace que un post social se convierta en viral.

Si puedo, me tomo los sábados y domingos para desconectar. A veces tengo una cita con mi prometido o salgo con la familia y los amigos. Si me quedo en casa, me encanta buscar inspiración ecléctica en Internet.

Paso el tiempo pensando en lo que viene a continuación.

Los viernes suelo actualizar mi sitio web y se me ocurren nuevas ideas de productos. Siempre quiero ofrecer a mis clientes más opciones, como puzzles, utensilios de cocina, láminas de arte y ropa.

En el último año, he aceptado más proyectos como autónoma. Dos de mis trabajos favoritos fueron colaborar con Dr. Martens para su local de Santa Mónica y asociarme con la NASCAR en el Mes de la Historia de la Mujer para homenajear a las presidentas de pista de su organización.

Mi trabajo apareció en la colección del Mes de la Historia Negra de Target en 2023.

En 2024, mi colaboración con la línea de accesorios para el pelo Goody Tru se venderá en Walmart. Mi obra también aparecerá en la papelería de la colección del Mes de la Historia Negra de Walmart.

Quiero que mis obras inspiren a otros creativos.

Siempre intento hacer algo mejor que la última obra que hice, lo que a veces me lleva a bloquearme como artista.

Si me cuesta mucho hacer un dibujo, voy a una galería de arte local. Dos de mis favoritas son el Museo Broad y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Me encanta crear alegría con mi arte, como con estos cojines Fleur Sunpremes. Es imposible no sonreír al verlos.Foto: Domonique Brown

Mi objetivo es que mi arte cuelgue algún día en museos. Cuando visitaba las galerías, era muy raro ver obras de artistas negros. Quiero alcanzar este sueño para inspirar también a otros jóvenes creadores negros.

Domonique Brown es artista y fundadora de DomoINK, una marca de estilo de vida que aporta arte, ropa y decoración para el hogar en celebración de la diversidad y el empoderamiento. Síguela en Instagram y TikTok.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Domonique Brown para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.