Si te toca ser operado en Tampa, Florida, la cara de Chabely Rodriguez puede ser una de las últimas que veas antes de que te pongan la anestesia.

Esta joven de 28 años es asistente certificada de anestesiología, lo que significa que ayuda a los médicos a mantener a los pacientes cómodos y sedados cuando se someten a cirugía u otros procedimientos médicos. Es un trabajo bien pagado que ha permitido a Rodríguez seguir la carrera médica con la que siempre soñó sin tener que estudiar medicina.

"De pequeña me encantaban las ciencias, era mi asignatura favorita, sobre todo la química", explica a CNBC Make It. "Me encantaba el pensamiento crítico que hay detrás, y quería seguir una carrera en medicina".

En solo su segundo año completo como AAC, Rodríguez está ganando más de $200,000 al año entre su salario base de $198,000 y los turnos de horas extras que normalmente recoge. En 2022, ganó más de $210,000.

Aunque su salario le permite vivir cómodamente mientras ahorra la mitad de sus ingresos, no siempre ha sido fácil para Rodríguez.

Sus padres llegaron de México y se quedaron en Brooklyn antes de comprar una granja al norte del estado de Nueva York. Rodríguez y sus cuatro hermanos crecieron trabajando en la granja y vendiendo sus productos en los mercados agrícolas de la ciudad.

"Estoy muy agradecida a mi familia; son las personas más cercanas a mí", dice Rodríguez. "De pequeños no teníamos tiempo libre, pero ahora de adultos todos sacamos tiempo para estar juntos".

DE LA GRANJA A LA MESA DE OPERACIONES

Aunque está muy unida a su familia, fue difícil darles la noticia a sus padres de que no quería seguir trabajando en la granja después de la universidad, dice Rodríguez.

"Creo que su sueño era que continuáramos con el negocio de adultos de alguna manera", dice. "Sin embargo, mis sueños no eran ser agricultora".

Rodríguez se quedó en Nueva York para cursar sus estudios universitarios en el Brooklyn College, donde le resultaría más asequible porque es un centro público y podría seguir viviendo en casa. Sus padres ayudaron un poco y ella solicitó becas, lo que permitió a Rodríguez obtener su licenciatura sin contraer deudas estudiantiles.

Estudió química en un programa de pre-medicina, pero después de graduarse, Rodríguez se dio cuenta de que el tiempo y el costo de la escuela de medicina no eran compromisos que quería hacer.

"Empecé a interesarme más por los asistentes médicos, algo con responsabilidades similares [a las de un médico], pero con un plazo más corto y normalmente menos deuda", dice. "Sería menos remuneración, pero sentí que valía la pena por el tiempo que intercambiaba por ello".

Su pasión por la química y su interés por la anestesia llevaron a Rodríguez a informarse sobre los asistentes de anestesiología. Tras investigar la carrera y observar a los AAC para hacerse una idea del trabajo, supo que era su camino.

"TRABAJO CON MUCHAS AGUJAS"

Incluso si estás bastante familiarizado con los procedimientos quirúrgicos, es posible que nunca te hayas encontrado con un AAC Actualmente, los AAC solo pueden ejercer en 20 estados y en el Distrito de Columbia, razón por la cual Rodríguez vive y trabaja en Florida.

Aunque su trabajo consiste en hacer que los pacientes se sientan cómodos y sin dolor, no es precisamente para los débiles de corazón.

"Trabajo con muchas agujas, administrando medicamentos", dice Rodríguez. "Coloco vías intravenosas a los pacientes, puedo colocar líneas arteriales, agujas para epidurales, agujas para bloqueos que adormecerán zonas locales de un paciente".

En un día normal, Rodríguez puede ver entre uno y catorce pacientes, según la duración de cada intervención y la programación del hospital.

"El ritmo es muy rápido, pero me encanta", dice Rodríguez. "Siento que me empuja a ser mejor, más rápida y más fluida con lo que decido hacer para atender a los pacientes".

De hecho, trabajar con pacientes es uno de los aspectos más destacados de su trabajo.

"Mi parte favorita del trabajo es despertar a los pacientes y ver lo cómodos que están al final", dice Rodríguez. "Se despiertan y se sorprenden de que la cirugía haya terminado, de que ya estén despiertos y recuperándose".

DE SEIS CIFRAS DE DEUDA A UN SALARIO DE SEIS CIFRAS

Después de la universidad, Rodríguez estudió en la Universidad Nova Southeastern de Fort Lauderdale, Florida, para obtener un máster en anestesiología, lo que le permitió obtener las credenciales de la AAC.

Pero a diferencia de sus estudios universitarios, Rodríguez tuvo que pedir préstamos para el posgrado, un total de unos $200,000 para el programa de dos años.

Pero "dado que el salario sería de unos $150,000, seguí la profesión sabiendo que me endeudaría", dice. "Sentía que tenía una posibilidad realista de pagarla en cinco años".

Ni siquiera necesitó cinco años.

Al final, Rodríguez no necesitó los $200,000 para pagar los estudios, así que cuando se graduó en 2021, su saldo era de $127,590.

Se apresuró a empezar a trabajar inmediatamente después de graduarse. Consiguió una acreditación acelerada a través de un hospital que le permitió empezar a trabajar (y a ganar dinero) más rápidamente como AAC. A los tres meses de licenciarse, ya tenía un sueldo de seis cifras.

Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó y el expresidente Donald Trump promulgó la indulgencia en los pagos de préstamos estudiantiles federales e intereses, Rodríguez vio una oportunidad. En lugar de seguir pagando su deuda, puso sus pagos mensuales en una cuenta de ahorros de alto rendimiento.

Para cuando la pausa estaba a punto de terminar, en septiembre de 2023, tenía ahorros más que suficientes para liquidar su deuda, y eso es exactamente lo que hizo. En total, saldó su deuda de seis cifras en unos dos años.

Le hubiera gustado destinar ese dinero a sus inversiones o simplemente a disfrutar de la vida, "pero al entrar en la universidad sabía que tenía que saldar esta deuda… y sentí que valía la pena la cantidad que tenía que pagar", dice Rodríguez.

CÓMO GASTA SU DINERO

Incluso después de pagar sus deudas, Rodríguez ha seguido ahorrando alrededor del 50% de sus ingresos. En parte porque quiere poder viajar libremente y ahorrar para su posible jubilación, pero también por cómo creció

Rodríguez dice que crecer sin mucho dinero la dejó con un poco de "mentalidad de escasez", hasta el punto de que aunque está ahorrando mucho, todavía está nerviosa por los peores escenarios, como perder su trabajo.

"Siento que siempre quiero prepararme para eso", dice. "He trabajado muchas horas extra para asegurarme de que siempre tengo algo extra".

Así es como Rodríguez gastó su dinero en septiembre de 2023:

Ahorros e inversiones: $14,726 en su 401(k), cuenta de corretaje y cuenta de ahorros.

$14,726 en su 401(k), cuenta de corretaje y cuenta de ahorros. Viajes: $3,441 para un viaje a Costa Rica, más vuelos y Airbnbs para próximos viajes.

$3,441 para un viaje a Costa Rica, más vuelos y Airbnbs para próximos viajes. Vivienda y servicios públicos: $1,370 para su parte del alquiler, servicios públicos y tasas que comparte con su compañera de piso.

$1,370 para su parte del alquiler, servicios públicos y tasas que comparte con su compañera de piso. Gastos discrecionales: $755 en tratamientos de belleza y recaudación de fondos en el trabajo.

$755 en tratamientos de belleza y recaudación de fondos en el trabajo. Comida: $662 en comestibles y cenas fuera de casa.

$662 en comestibles y cenas fuera de casa. Seguro: $146 en seguro médico y dental.

$146 en seguro médico y dental. Transporte: $39 en gasolina y peajes

$39 en gasolina y peajes Suscripciones: $11 para almacenamiento en iCloud y HBO Max, divididos con su novio.

Rodríguez mantiene sus gastos mensuales relativamente bajos pagando sumas globales por cosas como el seguro del coche y del inquilino, que abona cada seis meses y cada año, respectivamente.

Pone la mayoría de sus gastos, como la comida y los viajes, en tarjetas de crédito para beneficiarse de las ventajas, pero las paga íntegramente cada mes y no tiene deudas.

Aparte del alquiler y los ahorros, viajar es su mayor gasto, y Rodríguez se ciñe a un presupuesto para poder hacer los viajes que quiere. Podría permitirse el lujo de vivir sola, pero se ha acostumbrado a vivir con una compañera de cuarto, lo que le permite mantener unos gastos de vida bajos. También conduce un económico Toyota Corolla.

"Podría comprarme un coche más lujoso, también podría vivir en un apartamento más bonito, o vivir por mi cuenta, pero esas son cosas que no son prioritarias para mí", dice Rodríguez. "Intento ahorrar en las cosas que no son tan importantes para mí, pero gasto en las cosas que me importan, como la comida y las experiencias cuando voy a un país diferente".

EL LUJO SERÍA UN BOLETO DE PRIMERA CLASE

Aunque no planea jubilarse antes de tiempo, Rodríguez tiene previsto bajar un poco el ritmo en un futuro próximo.

Está deseando reducir algunos de sus turnos de horas extraordinarias y dedicar más tiempo a sus otras aficiones, como hacer ejercicio y crear contenidos para su canal de YouTube. Rodríguez cuelga vídeos en la plataforma para dar a conocer la profesión de AAC y mostrar al mundo cómo es su carrera.

Cuando empezó a investigar sobre los AAC, Rodríguez dice que no veía mucha representación en Internet ni AAC que hablaran de lo que hacen.

"Hago todo lo que puedo para dar ejemplo", afirma.

En cuanto a sus objetivos económicos, no tiene intención de comprar una casa a corto plazo. Sigue dando prioridad a los viajes, tanto para visitar a su familia en Nueva York como para explorar más mundo. Sus hermanos viven actualmente en distintos lugares del mundo, así que está deseando viajar con ellos a México a finales de este año y visitar a su hermano en Japón el año que viene.

"Sólo quiero mantener mi gasto de vida bajo, pero gastar el dinero en hacer los viajes más cómodos entre los diferentes estados", dice Rodríguez. "Para mí, el lujo sería quizá conseguir un billete de primera clase o de clase business para un vuelo largo".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kamaron McNair y Zachary Green para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.