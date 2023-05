Cuando Gloria Richards no está actuando en escenarios fuera de Broadway, viaja con los hijos de multimillonarios, a menudo a quienes nunca conoció, por todo el mundo.

Richards pasa la mitad de cada año cuidando a los ultra ricos para complementar sus ingresos entre espectáculos fuera de Broadway y de una sola mujer en la ciudad de Nueva York y Virginia. El concierto le paga hasta $167 por hora, más vuelos y alojamiento cubiertos, dice, lo que significa que cuidar a los hijos del multimillonario representa entre el 80% y el 90% de sus ingresos anuales.

“Podría ser niñera durante, como, dos meses en la parte superior del año, y estaría bien el resto del año”, le dice Richards, de 34 años, a CNBC Make It. “Lo que me alimenta es poder trabajar tan de cerca con estos niños”.

El trabajo de Richards es atípico según la mayoría de las definiciones, desde el salario hasta las responsabilidades. Ser niñera de los ultraricos no siempre se trata del cuidado de los niños: pasa la mayor parte de sus horas de trabajo coordinando los calendarios educativos y sociales de los niños.

Le pagan hasta $2,000 por día por 12 a 15 horas de trabajo, dice. Viaja por el mundo en jets privados y yates, conduce Porsches y Teslas en el trabajo y asiste a cumpleaños de niños pequeños donde los iPads son regalos de fiesta.

El glamour viene con un impuesto emocional: Richards a menudo actúa como acompañante de niños neurodivergentes con padres ausentes y complicados, dice ella. Y como una mujer negra que ayuda a criar a niños blancos ricos, tiene que manejar situaciones culturales con tacto o arriesgarse a perder su cheque de pago.

Así es como ella lo hace funcionar.

LOGÍSTICA EN EL TRABAJO

Algunos de los clientes de Richards son actores famosos a quienes nunca conoce formalmente. Uno de ellos estaba tan constantemente rodeado de guardias de seguridad y maquilladores que solo vislumbró la parte superior de la cabeza del cliente en el transcurso de su empleo de tres meses, dice.

Ha visto a otros clientes comprar casas espontáneamente en escalas y tomar bocados individuales de bistecs de $3,200, ella agrega. En su primer día como niñera de personas ultra ricas, se presentó en un aeropuerto, le presentaron a los niños de la familia e instantáneamente se convirtió en su acompañante en un jet privado a un resort alquilado en Barbados.

Richards, que normalmente trabaja con unas 10 familias a la vez, dice que le tomó un tiempo entender exactamente cuáles eran sus responsabilidades laborales. A menos que la familia tenga poco personal, ella no limpia los derrames, prepara comidas ni abre las puertas del automóvil.

Más bien, es una coordinadora social y, a menudo, una figura materna de apoyo emocional. Una vez, los padres inscribieron a su hijo en un internado italiano con su apellido, dice ella.

“He tenido entrevistas completas en las que [los padres] dicen: ‘Estamos buscando a alguien para criar a nuestros hijos'”, dice ella. “Me dijeron que tenían hijos para pasar sus fondos fiduciarios, [y que] ‘Saldré con ellos después del internado cuando puedan beber’”.

RESPALDADA POR CONTRATOS

Richards, quien creció como una de ocho hermanos y obtuvo su primer papel actoral profesional a los 14 años, dice que llegó a ser niñera de manera orgánica.

Cuando se mudó a Nueva York hace más de una década, trabajaba en el departamento de cuidado infantil de un Reebok Sports Club, que luego fue adquirido por Equinox. Algunos de los miembros eran familias acomodadas que comenzaron a pedirle que cuidara niños.

No tenía idea de cuánto cobrar o cómo asegurar trabajos regulares de niñera. Su investigación finalmente la llevó a Madison Agency, una empresa de personal doméstico con sede en Nueva York. Su disposición a viajar y su pasión por trabajar con niños neurodivergentes la convirtieron en una candidata atractiva, dice el director de operaciones de la Agencia Madison, Jackie Mann.

Richards también tiene el tipo de "personalidad extraordinaria" necesaria para trabajar con multimillonarios, agrega Mann.

A veces, cuando Richards está en el extranjero, los empleadores la “sorprenden” recortando su pago o su plan de telefonía internacional, o “descuidando por completo” sus horas de trabajo previamente acordadas, dice.

Algunos de ellos simplemente no se dan cuenta de que Richards no pagará las facturas si no le pagan puntualmente, teoriza. Otros pueden desconfiar de su propio personal porque la gente los ha utilizado antes únicamente por su dinero.

“Estaré en Suiza y me dirán que no pueden pagarme durante tres semanas porque no tienen efectivo”, dice Richards. “Así es también como se comunican cuando no les gusta algo que hiciste. Dejarán de pagarte.

Ahí es cuando el respaldo de Madison Agency se vuelve esencial, dice Richards, asegurándose de que reciba su dinero de manera oportuna, incluso después de que un cliente firmó deliberadamente un cheque con el nombre equivocado para evitar el pago.

PROS FINANCIEROS Y LOS CONTRAS EMOCIONALES

Equilibrar su bienestar mental con los cambios de humor impredecibles del cliente es agotador, dice Richards. Pero después de vivir en el mundo de los multimillonarios durante más de 10 años, dice que siente empatía por la mayoría de ellos.

Muchos de sus clientes nacieron en la riqueza y la fama y, a pesar de los esfuerzos por ser normales, no pueden entrar a las tiendas de comestibles o a los aeropuertos comerciales sin ser agredidos verbal y físicamente. Ese entendimiento es lo que hace de Richards un empleado invaluable, dice Mann.

“La competencia que uno tiene para cuidar a un niño no es poco común”, dice Mann. "[Pero] las cualidades que se necesitan para trabajar para los ultra ricos son la paciencia y una percepción matizada de anticipar las necesidades de una persona".

Cuando Richards comienza a trabajar con nuevos clientes, gradualmente comparte historias personales para generar confianza con los padres y los niños. Pero incluso entonces, todavía tiene que estar en guardia, dice.

“He tenido familias que han pasado por una inmensa cantidad de dolor a la vista del público. Estoy viendo sus divorcios o muertes dentro de la familia”, dice ella. “A veces soy literalmente un hombro sobre el que llorar. Un segundo después, se volverán contra mí.

La dinámica racial también puede complicarse, agrega: "Soy una mujer negra, y muchas veces trabajo para familias blancas, y cuando los niños tienen seis o siete años, tienen pensamientos muy específicos. sobre personas que se parecen a mí”.

El dinero, la emoción de viajar y las oportunidades de ayudar incluso a los niños difíciles son suficientes para mantener a Richards cerca, dice. Establece límites firmes sobre cuánto y cuándo está dispuesta a trabajar, y cuando está fuera del horario, derrocha en batidos y masajes como una forma de cuidado personal.

“Tengo que ser muy consciente de que, aunque es un entorno íntimo, sigue siendo un trabajo”, dice Richards.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

