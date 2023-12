No podía darse el lujo de comprar una casa en EEUU, así que compró una en Italia por $62,000

Esta historia es parte de la serie Make It's Millennial Money de CNBC, que detalla cómo las personas de todo el mundo ganan, gastan y ahorran su dinero.

Stephanie Synclair estaba en su propio viaje de "Eat, Pray, Love" en 2012 cuando visitó por primera vez el lugar que se convertiría en su segundo hogar.

Synclair acababa de entrar en su era empresarial y había abandonado una carrera de 10 años en marketing corporativo para convertirse en consultora y trabajar por su cuenta. "Sabía que era hora de dejar las empresas estadounidenses cuando estaba harta de que la gente me dijera cuándo tomar un descanso para almorzar", dijo. "Me gustaría que fuera algo más que eso".

Iniciar su propio negocio de consultoría significó que Synclair pudiera trabajar desde cualquier lugar, incluso mientras viajaba por el mundo.

Buscó los vuelos más baratos para su primer viaje fuera del país: "Era Palermo, Sicilia, y así es como terminamos aquí", le dijo a CNBC Make It. Por un boleto de avión de aproximadamente 250 dólares, Synclair partió hacia Sicilia con su hijo Caden, que entonces tenía 6 años.

Inmediatamente encontró acogedores a los sicilianos y "supe desde el momento en que aterricé que me encantaba estar aquí y que era casi como mi hogar".

Synclair, que vive en Atlanta, hizo de Sicilia su segundo hogar en 2022 cuando compró una casa allí por 59,000 euros, o unos 62,000 dólares.

Ahora dirige su propia empresa de té, LaRue 1680, y se paga 80,000 dólares al año. Así es como gasta su tiempo y dinero en su base de Atlanta y su segundo hogar en Sicilia.

Enamorarse de Sicilia

Si la promesa de buena comida y hermosas vistas atrajo a Synclair a Sicilia, fue la amabilidad de los lugareños lo que la hizo querer quedarse.

Lo sintió por primera vez cuando llegó a Sicilia y cometió el "pecado capital" de tomar una siesta después de aterrizar, dice. Se despertó en medio de la siesta del pueblo, cuando muchas tiendas y restaurantes están cerrados por la tarde.

Mussomeli, Sicilia, se volvió viral por vender casas a 1 euro.

Synclair se recuerda deambulando por las calles con Caden buscando un lugar para comer, cuando se encontró con una mujer que no hablaba inglés.

Incluso a través de la barrera del idioma, la mujer reconoció la necesidad de Synclair. "Me agarró de una mano y a mi pequeño bebé de la otra y nos acompañó hasta la tienda de la que acababa de salir", dice Synclair. "Sentí que esa era una de las cosas más hospitalarias que alguien podría haber hecho, en lugar de simplemente dejarme perdida en las calles de Sicilia".

Esas interacciones de buena vecindad motivaron a Synclair a pasar más tiempo en Sicilia. Cree que sabe más sobre sus vecinos en Sicilia que lo que jamás ha sabido sobre sus vecinos en Estados Unidos.

"Una vez que la gente sabe que estás en su comunidad, te aceptan como familia", dice.

Otra diferencia bienvenida es el enfoque siciliano del ocio, dice: "Lo que más me gusta de vivir en Sicilia es que realmente puedes vivir. Encuentro que en Estados Unidos, para mí, estoy más centrada en el trabajo. Y aquí realmente puedo relajarme y pasar tiempo haciendo cosas que amo hacer".

"Siempre dije que me veía viviendo aquí, pero era más como un sueño", añadió. "Nunca me imaginé comprando una casa aquí. No sé si realmente pensé que era posible en ese momento."

Comprar una casa en el extranjero

Como muchos estadounidenses, Synclair se tomó en serio la compra de una casa al comienzo de la pandemia, cuando las tasas hipotecarias cayeron a lo largo de 2020. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los precios de las viviendas se dispararan.

Se dio cuenta de que las casas en sus vecindarios deseados alrededor de Atlanta que se vendieron por $300,000 en 2019 se venderían por más de $800,000 en 2021. El precio se le escapaba de su presupuesto de $450,000, hasta que amplió su búsqueda. Si el mercado inmobiliario estadounidense era tan malo, ¿era mejor en cualquier otro lugar del mundo?

"Comencé a buscar fuera del país lo que había disponible", dice Synclair. "Realmente fue más bien curiosidad, simplemente mirar. No creo que en ese momento supiera que realmente conduciría a una compra".

Stephanie Synclair compró su casa en Sicilia por 59,000 euros, o aproximadamente 62,000 dólares en 2022.

Un día, vio un mensaje en un grupo de Facebook para expatriados estadounidenses en Europa, donde una persona hablaba de casas económicas en venta en Sicilia. Así conoció Mussomeli, el pueblo siciliano que se volvió viral por vender casas en ruinas por 1 euro. A través de algunas investigaciones, Synclair se conectó con una agencia de bienes raíces que también vende propiedades que necesitan menos reparación pero a un precio asequible.

Synclair comenzó a buscar casas en septiembre de 2021, encontró la suya en noviembre y la cerró en marzo de 2022. El total general de su casa de tres dormitorios, dos baños y 4000 pies cuadrados: 59,000 euros, o aproximadamente 62,000 dólares según la conversión. Tarifas a octubre de 2023.

Como muchos extranjeros que compran en Mussomeli, Synclair está renovando su nuevo hogar. Ha presupuestado 20,000 euros (alrededor de 21,000 dólares) para reparaciones, incluida la transformación del garaje de la casa en la planta baja en una sala de estar y un bar, añadiendo un dormitorio y un baño, y derribando algunas paredes de la cocina.

La preservación también es una prioridad. "Para mí era muy importante mantener los detalles arquitectónicos de esta casa, como los pisos históricos, y no intentar cambiar las paredes o los arcos", dice Synclair. "Esta casa tiene al menos 500 años, que nosotros sepamos. Fue remodelada hace quizás 100 años, y los pisos tienen al menos 100 años y todavía están coleando".

Cómo gasta su dinero

A continuación se muestran los costos mensuales fijos típicos de Synclair, según lo que gastó en Sicilia en marzo y en Atlanta en octubre.

Vivienda en Atlanta : $2,635 para alquiler, servicios públicos y Wi-Fi

: $2,635 para alquiler, servicios públicos y Wi-Fi Transporte en Atlanta : $1,165 para pagos de automóvil y gasolina

: $1,165 para pagos de automóvil y gasolina Transporte en Sicilia : 370 €, o $389, por alquiler de coche y gasolina

: 370 €, o $389, por alquiler de coche y gasolina Servicios públicos de Sicilia : 246 €, o 258 dólares, para servicios públicos y Wi-Fi

: 246 €, o 258 dólares, para servicios públicos y Wi-Fi Gastos mensuales promedio en comida : $486 para comestibles y salir a comer

: $486 para comestibles y salir a comer Suscripciones : $161 para Hulu, Instacart, Max, Netflix, Tidal y YouTube

: $161 para Hulu, Instacart, Max, Netflix, Tidal y YouTube Seguro de vida: $103

Los gastos básicos de vida de Synclair en Sicilia son mínimos: pagó su casa en efectivo y los servicios públicos son menos costosos. Mientras que su conexión Wi-Fi cuesta alrededor de $150 por mes en Atlanta, cuesta alrededor de $50 en Sicilia.

Su mayor gasto en Sicilia es alquilar un coche para desplazarse y los precios fluctúan según la temporada de viaje. En otoño, un alquiler de una semana puede costar menos de 150 euros, pero en verano, el mismo alquiler puede costar hasta 800 euros.

De vuelta en Atlanta, Synclair vive en una casa de alquiler de tres pisos que cuesta 2,275 dólares al mes. Su segundo costo fijo más grande son los pagos de dos vehículos, que le cuestan más de $1,000 cada mes.

Una de las cosas favoritas de Synclair de estar en Sicilia es el acceso a productos frescos y relativamente económicos de los mercados locales. Ella estima que una compra típica en Mussomeli cuesta unos 60 euros, o alrededor de 63 dólares, frente a un mínimo de 100 dólares por cada viaje en Atlanta. En promedio, Synclair suele gastar entre 500 y 600 dólares en alimentos cada mes.

En general, Synclair dice que su mayor derroche es en viajes, especialmente para obtener boletos de avión de primera clase cuando vuela internacionalmente. Un viaje reciente a Sicilia le costó 950 dólares para cambiar a un asiento reclinable en su vuelo transatlántico.

"Sabía que necesitaba recuperar el tiempo perdido"

A pesar de todos los hitos que Synclair ha logrado recientemente, dice que a menudo se siente atrasada en la planificación de sus objetivos financieros.

No ahorró mucho dinero cuando tenía 20 años y finalmente comenzó a los 30. Primero configuró transferencias semanales automáticas de su cuenta corriente a sus ahorros y las aumentó si excedía sus objetivos comerciales. "Sabía que necesitaba recuperar el tiempo perdido", dice.

En octubre, Synclair tenía alrededor de 14,000 dólares en ahorros, 33,000 dólares en una cuenta IRA Roth y 950,000 dólares en una cuenta "brokerage".

Stephanie Synclair trabajó en empresas estadounidenses durante una década antes de iniciar su propio negocio de consultoría.

Le tomó un tiempo tomarse en serio la inversión, dice, "pero estoy orgullosa de dónde estamos ahora".

En octubre, Synclair tenía alrededor de $6,000 en deudas de tarjetas de crédito, gracias a unos meses ocupados viajando y amueblando su nuevo hogar en Sicilia. Realiza pagos cuando puede, pero trata de evitar gastar más del salario de 80,000 dólares que se ha pagado durante una década.

En el extranjero es más fácil, afirma. "Vivo más que cómodamente con mi salario actual, incluso aunque Atlanta sea mucho más cara que aquí en Sicilia, porque aquí vivo casi sin nada", dice Synclair.

Mirando hacia el futuro

Synclair planea jubilarse en Italia. Una vez que Caden, que ahora tiene 17 años, se gradúe de la escuela secundaria, pasará más tiempo en el extranjero. Eventualmente quiere convertirlo en su residencia de tiempo completo en el futuro, donde pueda disfrutar de un costo de vida más bajo y aprovechar más oportunidades de viajar por Europa.

También ha hecho cálculos: "Si me jubilara en Estados Unidos, necesitaría al menos 2.5 millones de dólares para jubilarme cómodamente. Eso teniendo en cuenta la inflación actual".

"Pero para jubilarme aquí en Sicilia, sólo necesito unos 450,000 dólares", continúa. "Y si tuviera que vivir aquí y vivir una vida comiendo fuera regularmente, viajando, comprando, etc., sólo necesitaría alrededor de $18,000 al año, y eso sería con el dinero sobrante".

Stephanie Synclair espera jubilarse en Sicilia, donde puede vivir cómodamente con aproximadamente 18,000 dólares al año.

Mientras tanto, intenta visitar Sicilia una vez cada tres meses durante al menos una semana seguida, y más durante las vacaciones escolares.

Todavía se está acostumbrando a algunas diferencias culturales, como aprender a hablar italiano. Y aunque se lleva bien con sus vecinos, todavía es muy consciente de cómo ser estadounidense en Italia cambia la forma en que la gente la percibe.

"Siempre seré un estadounidense en tierra extranjera; siempre seré una forastera", dijo Synclair. "Y creo que es muy importante recordarlo cuando uno llega a otras culturas".

"En general", dice Synclair, "creo que lo que los sicilianos aprecian es que estemos aquí para aprender sobre sus costumbres y culturas".

