Cuando tu hijo tiene un ataque de nervios en el pasillo del supermercado o en la mesa de un restaurante, puede ser difícil no apaciguarlo.

Sin embargo, el exceso puede tener consecuencias en el futuro, dijo Lauren Silvers, psicóloga infantil de FamilyWise Northwest, a Life Kit de NPR. Una de las especialidades de Silvers son las habilidades sociales y los problemas de conducta infantiles.

“A veces hay que hacer lo necesario para superar los momentos difíciles y a largo plazo que pueden ser contraproducentes para nosotros y nuestros hijos”, dijo.

Exceder no es lo mismo que malcriarse, dijo Silvers. Mimar tiene que ver con las necesidades y deseos del niño, pero mimar en exceso tiene que ver con hacer la vida de los padres más fácil.

Cuando nos excedemos como padres, se trata más de nosotros y de nuestra incomodidad al escuchar a nuestro hijo sentirse infeliz o verlo sentirse incómodo”, dijo. “Eso es incómodo para nosotros como padres. Así que lo hacemos por ellos o les damos, sea o no lo mejor para ellos”.

Aquí te mostramos cómo saber si estás consintiendo demasiado a tus hijos y cómo dejar de hacerlo.

LA PRUEBA DE LOS CUATRO

El “exceso material”, o comprarle a su hijo lo que quiera, es la forma más reconocible de exceso. Pero también existe un “exceso de indulgencia relacional”, en el que los padres hacen por sus hijos más de lo que realmente necesitan. Esto puede parecerse a lavar la ropa de su hijo, porque sabe que tardará más o no se hará correctamente si lo hace él mismo. Por último, existe el “exceso estructural”, que es cuando los padres luchan por establecer o hacer cumplir reglas.

Si no estás seguro de estar mimando demasiado a tu hijo, puede realizarse la Prueba de los Cuatro. Hágase estas preguntas:

1. ¿Mis acciones impiden que mi hijo aprenda tareas que apoyen su desarrollo?

2. ¿Estoy dando una cantidad desproporcionada de recursos familiares a uno o más de los hijos?

3. ¿Las decisiones que tomo existen para beneficiarme a mí, el adulto, más que al niño?

4. ¿El comportamiento del niño potencialmente daña a otros, a la sociedad o al planeta de alguna manera?

Si respondió afirmativamente a alguna de ellas, es probable que esté mimando a su hijo en un grado potencialmente perjudicial.

"No voy a escribirte cheques. No solo obtienes una tarjeta de crédito. No puedes simplemente comprar lo que quieras".

Puede resultar especialmente difícil no satisfacer todas las peticiones de su hijo cuando tiene los medios para hacerlo.

La millonaria que se hizo a sí misma y presentadora de “Shark Tank” Barbara Corcoran le dijo a Farnoosh Torabi que lo que le importa es que sus hijos “crezcan y no sean mimados”.

Corcoran anima a sus hijos a conseguir trabajo si quieren comprar algo. “Conseguirle un trabajo a un niño desde el principio, en lugar de otro campamento diurno o algo así, es más importante que la educación en la escuela, en la que los padres están muy dispuestos a gastar un montón de dinero”, dijo.

Mark Cuban, que es un multimillonario hecho a sí mismo y también juez de “Shark Tank”, tiene un enfoque similar para garantizar que sus hijos no se conviertan en “idiotas con derecho”, le dijo a Steve Harvey en un episodio de “STEVE on Watch”. Les dejó claro que “no les voy a girar cheques. No solo obtienes una tarjeta de crédito. No puedes simplemente comprar lo que quieras”, dijo.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan le dijeron a Gayle King de CBS que exigen que sus hijos hagan las tareas del hogar. A veces también llevan a sus hijas al trabajo. “Mark y yo los llevamos a ambos al trabajo, a la oficina, para ver qué hacemos, cómo contribuimos”, dijo Chan.

El consejo de Silvers se hace eco de muchas de estas acciones. Permitir que los niños realicen tareas apropiadas para su desarrollo puede enseñarles importantes lecciones de vida, como cómo resolver problemas para superar sus luchas. Del mismo modo, es útil establecer reglas específicas y luego cumplirlas.

Si has estado mimando demasiado a sus hijos durante algún tiempo, retroceder provocará una respuesta desagradable, advierte Silvers. Pero, a largo plazo, ayudará a su hijo a convertirse en un adulto responsable e independiente.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Aditi Shrikant para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.