CNBC: Será más caro pedir dinero prestado para la universidad; conoce cómo reducir costos

ESTADOS UNIDOS - Los estudiantes y las familias que planeen obtener préstamos federales para pagar la universidad este otoño verán las tasas de interés más altas en más de una década.

La tasa de interés para préstamos federales directos para estudiantes de pregrado desembolsados ​​después del 1 de julio de 2024 será del 6.53%, anunció el martes el Departamento de Educación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Esto supone un aumento con respecto a la tasa de interés actual del 5.5%, y las tasas más altas desde 2008, según datos del ED. La tasa de pregrado no ha alcanzado el 6% desde 2009, y desde 2006 hasta junio de 2008 la tasa fue del 6.8%.

Los nuevos préstamos para estudiantes de posgrado tendrán una tasa de interés del 8.08% y los préstamos PLUS para padres tendrán una tasa del 9.09%.

Dado que millones de estadounidenses tardan años en pagar su deuda estudiantil, es comprensible que los estudiantes universitarios entrantes quieran evitar pedir prestado para sus estudios. Pero como el costo de la educación universitaria sigue aumentando, puede resultar difícil pasar esos cuatro años sin endeudarse.

Aquí hay tres formas de reducir sus costos universitarios generales y reducir la cantidad que pueda necesitar pedir prestado.

1. Aplicar a becas

El proceso de admisión a la universidad puede ser agotador y llevar mucho tiempo, pero podrías estar perdiendo dinero gratis si no consideras solicitar becas además de escuelas.

Hay muchos tipos diferentes de becas disponibles a través de gobiernos estatales y locales, así como de organizaciones privadas y sin fines de lucro. No todos serán paquetes completos, y usted podría pensar que solicitar una subvención de $500 puede no valer la pena. Pero cada dólar cuenta y pasar por el proceso podría ayudarle de maneras que quizás no espere en el futuro.

"Cuantas más becas solicité, mejores solicitudes pude presentar y, en última instancia, tener más éxito en el futuro", dijo anteriormente a CNBC Make It Gabriella Carter, graduada de la Universidad de Princeton que ganó $2 millones en becas.

2. Pruebe una ruta alternativa

Es posible que muchos estudiantes quieran la tradicional experiencia universitaria de cuatro años en el campus, pero eso significa cuatro años de matrícula, alojamiento, comida y otros costos.

Si su objetivo final es ahorrar dinero mientras obtiene un título universitario, es posible que deba pensar de manera innovadora. Comenzar su educación universitaria en un colegio comunitario o escuela vocacional es una forma de reducir costos mientras acumula créditos de cursos. También podría considerar tomar cursos adicionales para acelerar su educación y reducir sus gastos de esa manera.

Ethan Nguonly hizo precisamente eso cuando sus padres le dijeron que sólo pagarían dos años de sus estudios. Nguonly, que ahora tiene 22 años, se apresuró a completar todos sus créditos académicos para obtener su licenciatura de la Universidad de California, Berkeley, en solo dos años.

Se arrepiente de haberse perdido la experiencia universitaria tradicional, pero le dijo a CNBC Make It el año pasado que al final la experiencia valió la pena. "Pude poner mis objetivos financieros [en primer lugar] y realmente comenzar un viaje hacia la independencia financiera", dijo Nguonly. "Volvería a hacer ese sacrificio".

3. Buscar descuentos

Además de considerar una escuela o un cronograma diferente para ahorrar en los costos universitarios, es posible que puedas encontrar descuentos en tu institución preferida con un poco de tarea adicional.

Primero, eche un vistazo al desglose del costo de asistencia y vea si hay costos opcionales que pueda eliminar. Muchas escuelas exigen una tarifa de seguro médico para estudiantes, por ejemplo, que quizás puedas saltarte si ya estás cubierto por el plan de tus padres.

El alojamiento puede ser otra área en la que puedas ahorrar, especialmente si tu universidad está ubicada en algún lugar con alojamiento fuera del campus que sea más barato que los dormitorios. Por otro lado, es posible que puedas obtener un descuento por vivir en el campus si te conviertes en asesor residente o en un puesto similar, según tu escuela.

No olvides buscar descuentos mientras estás en la escuela también. Busque suministros como libros de texto para encontrar el mejor precio. La comunidad de su campus también puede ofrecer oportunidades para obtener ropa poco usada, muebles de dormitorio y otras necesidades de forma gratuita o más barata que en las tiendas.

Cuando compre en tiendas y en línea o salga a comer, recuerde también que ser estudiante puede brindarle un descuento en muchas empresas, incluidas Amazon, Apple y más.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kamaron McNair para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.