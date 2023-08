Cuando Carter Osborne necesitaba dinero adicional para pagar la matrícula de sus estudios de posgrado, decidió rentabilizar su habilidad más fuerte: la escritura.

En el 2017, Osborne se dio cuenta de que podía cobrar por asesorar a estudiantes de último curso de secundaria sobre sus ensayos de admisión a la universidad. Él mismo tuvo un consultor que revisó su declaración personal de pregrado antes de entrar en la Universidad de Stanford en 2013.

Volvió a ese mentor para que le ayudara a poner en marcha su negocio paralelo. Como la demanda de consultores de admisiones iba en aumento, le remitió a tres de sus clientes.

Osborne había planeado dejar de trabajar como consultor después de terminar su máster en Administración Pública dos años más tarde, pero en ese momento se dio cuenta de que le gustaba ayudar a los chicos con sus redacciones. Además, era lucrativo. En 2021, Osborne había "acumulado" 40 clientes y había ganado $113,550, según documentos revisados por CNBC Make It.

El año pasado redujo la operación a 33 clientes, principalmente porque las expectativas de su trabajo a tiempo completo como director de cuentas de relaciones públicas eran cada vez mayores. Aun así, ganó $77,120, y Osborne dice que la media de los dos últimos años es ligeramente superior a lo que gana en su trabajo a tiempo completo.

La ventaja: Empezar con este negocio no cuesta casi nada, dice. Osborne, que trabaja con clientes a distancia, calcula que gasta $50 al año en mantener las suscripciones a Zoom y Squarespace. El dinero extra es útil, dice Osborne: recientemente utilizó sus ahorros para comprar una casa con su novia en Seattle, Washington.

Sin embargo, esta actividad no es totalmente gratuita. De octubre a diciembre, cuando los plazos de solicitud se ciernen sobre las cabezas de los estudiantes de bachillerato, Osborne trabaja un total de 70 horas a la semana entre sus dos empleos.

"No hay forma de evitarlo. Cuando se acercan las fechas límite, hay que apretar", explica Osborne, de 28 años, a CNBC Make It. "A menudo les digo a mis amigos: 'Oye, nos vemos en enero'".

Aquí, Osborne detalla cómo empezó y mantiene su negocio paralelo de seis cifras:

CNBC MAKE IT: ¿CREES QUE TU NEGOCIO ES REPLICABLE?

Osborne: Creo que es absolutamente replicable para cualquiera que quiera dedicar algo de tiempo a aprender cómo desglosar el proceso de redacción de ensayos para la universidad y dedicarse a ello.

Pero necesitas un par de cosas para empezar: Necesitas un buen mentor, alguien que haya estado en el campo y sepa cómo funciona todo esto. Podría ser pedirle a un consultor privado como yo, o a consejeros escolares que estén entrenados en esto.

Estar en el lado de las admisiones y el asesoramiento es un juego diferente al de solicitar una plaza por tu cuenta. Hay que conocer las formas específicas en que los lectores de admisiones abordan estos ensayos, y cómo las escuelas buscan las cosas hoy en día en comparación con hace 10 años.

El proceso de admisión parece cambiar constantemente. Sin desvelar ningún secreto comercial, ¿cómo te mantienes al día de lo que las escuelas esperan de los estudiantes?

Hay que saber qué está cambiando en el mundo de las admisiones universitarias. Este año ha sido una locura, teniendo en cuenta la decisión de la Corte Suprema [que anuló la discriminación positiva] y que las universidades están hablando de las admisiones heredadas. Si no estás al tanto del ciclo de noticias, te vas a quedar atrás cuando los estudiantes te hagan preguntas como: "¿Debería hablar de la raza en mi declaración personal?".

También estoy suscrita a muchos boletines informativos de universidades y estoy trabajando para publicar algunos artículos como autónoma. Trabajar en artículos te obliga a comprometerse de forma crítica y me exige investigar mucho sobre salud mental y admisiones universitarias.

¿Cómo ayudar a los estudiantes a mejorar sus redacciones sin hacerlas tuyas?

Hay una línea ética. Mi primera reunión con los estudiantes es una entrevista de entre una hora y 90 minutos en la que intercambiamos tantas ideas como sea posible. Grabo sus respuestas, pero sólo actúo como caja de resonancia y les hago preguntas para ayudarles a pensar de forma crítica sobre cómo sus experiencias vitales podrían encajar en una declaración personal.

Cuando la gente empieza a escribir textos para los estudiantes o a sugerir nuevos contenidos, ahí es donde se puede entrar en terreno peliagudo. Los borradores iniciales nunca son buenos y yo no puedo escribir sus redacciones por ellos. Si necesito que profundicen en una idea, sólo tomó notas y hago sugerencias basadas en lo que me han dicho. No voy a crear una idea nueva en la página sin consultarla a ellos. Y, desde luego, va a estar tejida a partir de cosas que ya me han dicho.

¿Cómo se establecen los límites para mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal en plena temporada de admisiones? ¿Le ayudan esos límites a prevenir el agotamiento?

Durante la temporada de admisiones, uno o dos meses en los que hace mucho calor, no mantengo un buen equilibrio entre trabajo y vida privada. En 2021, mi año de mayor actividad, no me tomé ni un día libre y empecé a sentirme agotada. Mi mayor síntoma fue que empecé a perder la concentración. Me conectaba al trabajo a tiempo completo por la mañana y, a los 30 minutos, me sentía distraído. Estaba un poco más irritable y olvidaba las cosas con más facilidad. Los amigos se ponían en contacto conmigo y me perdía por completo sus mensajes.

Pero este año he hecho un ajuste: Hago mi trabajo a tiempo completo durante el día, me tomo un descanso de media hora y luego empiezo tres reuniones seguidas, lo que me lleva hasta las 9:30 p.m. Suena contradictorio, pero la razón por la que lo hago es para mantener mis fines de semana abiertos y darme dos días libres, algo que nunca solía hacer. Ahora puedo hacer viajes cortos con mi novia, visitar a la familia o simplemente tomarme un auténtico descanso y recargar las pilas.

