En 2019, Jamie Stark Inlow dejó su trabajo de 9 a 5 en educación superior y se mudó a una mini granja en Scottsville, Virginia, para pasar más tiempo con su esposo e hijo.

Recogió un trabajo de consultoría de educación superior y un trabajo a tiempo parcial como coordinadora de programas estudiantiles en la Universidad de Virginia. Tenía una carrera y una familia, pero sentía que le faltaba algo.

Así fue hasta que Inlow vio potencial en el apartamento libre de su vecino, que estaba vacío encima de un granero de color rojo óxido. Aprovechó la oportunidad y lo convirtió en un anuncio de Airbnb en junio.

Un anuncio se convirtió rápidamente en dos y, en 2020, en una empresa de gestión de propiedades en toda regla, llamada Be Still Getaways.

La empresa de Inlow, convertida en un negocio secundario, supervisa ahora más de 120 alquileres y posadas en todo Virginia, y en 2022 ingresó algo menos de $2 millones. Este año, Be Still Getaways está en camino de ingresar $3 millones, según documentos revisados por CNBC Make It.

Pero el éxito no fue un camino de rosas. Durante los dos primeros años y medio de Be Still Getaways, Inlow tuvo que trabajar en los tres empleos. No podía permitirse dejar de ser consultora ni renunciar a su puesto en la enseñanza superior porque todos los ingresos tenían que volver a la empresa.

En 2021, decidió contratar personal para crecer lo antes posible, aunque ese año sólo se pagó a sí misma $10,000 dólares.

"Hubo muchas veces en las que hice una nómina para el personal antes de pagarme un céntimo a mí misma", cuenta Inlow, de 32 años, a CNBC Make It. "Seguía trabajando a tiempo completo [fuera de] Be Still Getaways, y así es como escalamos".

Pero la inversión dio sus frutos: Ese año, la empresa consiguió por fin seis cifras y pronto, Inlow pudo dejar sus otros trabajos. El verano siguiente empezó a pagarse un sueldo fijo.

He aquí cómo Inlow hizo crecer su empresa y cómo piensa conciliar más la vida laboral y personal a medida que crezca el negocio.

HISTORIA DEL GRANERO

Inlow convenció a su vecino para que le dejara poner su apartamento en Airbnb con un sencillo plan de negocio: Dame $2,000 para comprar muebles y decorar, y nos repartimos los beneficios. En dos meses, empezó a reservar casi todas las noches.

El Brown Barn, que también albergaba caballos, ovejas y cabras, fue la primera propiedad de Be Still Getaways. (Cortesía de Jamie Inlow)

"No fue algo así como: 'Tenemos un par de propiedades, a lo mejor me animo a hacer una página web'", dice. "Era el momento. Compré tarjetas de visita. Me gasté todo el dinero que tenía en optimización de motores de búsqueda".

Aferrada a su ímpetu, pidió a su vecino otros $110,000, y luego construyó y decoró una casita, también en su propiedad. Observando el éxito de la vivienda, le obligó. En marzo de 2020 se puso a la venta en Airbnb.

El éxito de los alquileres atrajo a más socios comerciales y, a finales de 2020, Inlow gestionaba unas 20 propiedades. Trabajaba más de 80 horas a la semana entre sus tres empleos -a veces con su hijo pequeño físicamente atado a su pecho- y todavía no ganaba suficiente dinero en efectivo para reemplazar su salario de $50,000.

La única manera, dice, era crecer. Fue entonces cuando contrató a un director de operaciones y a trabajadores a tiempo parcial para limpiar, preparar y reparar las propiedades. En 2021, Be Still Getaways ingresó $205,000.

ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN

A pesar de su expansión, tardó un tiempo en obtener beneficios. A finales de 2021, Inlow tenía 30 alquileres bajo Be Still Getaways, pero como la empresa supervisaba sobre todo viviendas unifamiliares pequeñas y relativamente baratas, los beneficios eran mínimos.

Mientras Inlow aumentaba lentamente los ingresos de Be Still Getaways, la empresa acaparaba la atención local. En otoño de 2021, la agente inmobiliaria Sydney Robertson le pidió a Inlow que se asociara con ella en una idea de negocio: Ella encontraría gente que quisiera comprar y alquilar casas de vacaciones, y Be Still Getaways ayudaría con la gestión.

La idea dio lugar a una nueva rama de la empresa, Carriage House, y desembocó en una adquisición empresarial. Be Still Getaways y Carriage House adquirieron Cape Charles Escapes en enero de 2022, ampliando el alcance de ambas empresas hacia la costa de Virginia.

Esas asociaciones aportaron más propiedades de lujo a la cartera de Be Still Getaways y los ingresos se dispararon. En marzo de 2022, Inlow pudo dejar su trabajo de consultora y su empleo en la enseñanza superior. Cuatro meses después, empezó a pagarse a sí misma $72,000 al año.

"Supe que estaba lista para dejar mi trabajo cuando las exigencias de trabajar a tiempo completo y trabajar para Be Still Getaways estaban empezando a afectar a mi salud mental y a mi capacidad de estar presente para mi familia", dice Inlow.

GASTOS DE NEGOCIO

Be Still Getaways ingresa millones, pero más de una cuarta parte de sus ingresos se destina a mantener el negocio en funcionamiento.

Be Still Getaways gana dinero cobrando por los conjuntos de propiedades y llevándose una comisión del 20% cada vez que uno de sus propietarios de alquiler reserva una estancia.(Mark Petruniak)

En 2022, el mismo año en que la empresa ingresó $2 millones gastó $587,000 en gastos de empresa, siendo el mayor de ellos el de personal. Be Still Getaways pagó a sus ocho trabajadores a tiempo completo y 60 a tiempo parcial un total de $439,000.

Pagar a su personal salarios competitivos no sólo ayuda a retenerlos, sino que mejora la moral general de la empresa, dice Inlow.

"Este tipo de trabajo es a veces exigente y agotador… Los fines de semana no son libres. No se trabaja a las 5 de la tarde", dice Inlow. "Para que [la gente] esté contenta y se sienta bien con eso, tienes que dar a la gente buenas vacaciones y tienes que pagarles bien".

El pasado agosto, la empresa también empezó a alquilar un almacén local de 4,000 pies cuadrados. Alberga muebles, decoración y suministros para próximos proyectos por $800 al mes.

Aquí un desglose de los gastos de Be Still Getaways en 2022:

Salarios: $439,878

Suministros: $113,343

Software: $22,854

Vehículo de empresa: $7,566

Alquiler del almacén: $4,000

Hace cuatro meses, el marido de Inlow, antiguo profesor de educación física, dejó su trabajo a tiempo completo para encargarse del mantenimiento del césped de Be Still Getaways.

Aunque Inlow dice que le entusiasmaba trabajar con su marido, la transición fue angustiosa. Aunque Inlow llevaba unos nueve meses trabajando a tiempo completo en Be Still Getaways, al principio le pareció arriesgado que su marido se incorporara también, dice.

"Creo que me dio casi más miedo que cuando dejé mi trabajo, porque él era el beneficiario", dice. "Tener esa estabilidad era hermoso y asombroso, pero al final no le hacía feliz y eso era un reto para nuestra familia".

Be Still Getaways paga ahora a Inlow y a su marido un total de $150,000 al año, dice.

MIRANDO AL FUTURO

Be Still Getaways va viento en popa -ya ha recaudado $1,974.000 este año- y no muestra signos de desaceleración.

Tampoco Inlow. Ahora quiere que Be Still Getaways posea y explote su propia propiedad comercial. También quiere escribir un libro algún día. Lo titularía "Los secretos de los alquileres a corto plazo", dice.

Pero uno de los problemas de Inlow sigue sin resolverse: Está más realizada que en 2019, pero también trabaja más horas. Eventualmente quiere escalar Be Still Getaways hasta el punto en que no la necesiten por horas, para que pueda pasar más tiempo con su familia.

De momento, sigue reservándose horas de tiempo libre configurando su Apple Watch como "No molestar". Viajar, dice, es una de las únicas maneras en que siente que puede apartar su mente del trabajo.

"El único momento en el que podemos desconectar de verdad de esta industria es cuando viajamos", dice. "El año pasado creé una especie de línea de base para nuestra familia… tenemos que irnos un fin de semana una vez al mes".

"Ser capaz de refrescarse es como una parte muy crítica de mi estrategia de agotamiento", añade. "Lo llamaremos estudio de mercado".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.