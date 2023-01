CNBC: este trabajo para introvertidos puede generarte miles de dólares en ingresos pasivos por mes

Hay muchas maneras de hacer dinero por el lado. Puedes vender tus servicios creativos como edición de video o rap. Puedes trabajar en conferencias. Puedes tutorizar. Sin embargo, estos son ajetreos bastante sociales, y si eres más introvertido, pasar tu tiempo libre interactuando con otros puede ser agotador.

Afortunadamente, hay muchos trabajos secundarios que no requieren mucha interacción humana. Uno de ellos es la venta de artículos imprimibles que la gente compra en línea, descarga y luego imprime por su cuenta. Etsy está plagado de vendedores imprimibles y es un sitio posible para venderlos.

Jen Glantz, fundadora de Bridesmaid for Hire y creadora del boletín Monday Pick-Me-Up y Odd Jobs, recomienda examinar el sitio para obtener algunas ideas de lo que puede hacer. Escriba "imprimibles" en una búsqueda de Etsy, por ejemplo, y encontrará planificadores de TDAH, planificadores de bodas, rastreadores de hábitos, rastreadores de presupuesto, listas de tareas, tablas de tareas para niños, hojas de trabajo de sonidos de letras, rastreadores de facturas, tableros de visión, atención plena diarios y más.

Además, "las descargas son cosas para las que no es necesario tener mucho talento", dice Glantz. Una vez que tengas una idea, comienza a desarrollarla en sitios de diseño gratuitos como Canva.com, con herramientas de diseño gráfico como Adobe Illustrator o incluso con Microsoft Excel. Algunos pueden ser tan simples como un documento de Word con el encabezado "Ideas perfectas para las vacaciones". Luego conviértalos en archivos PDF y comience a construir su tienda.

Rachel Jiminez abrió su tienda Etsy en 2019 y vende cientos de imprimibles que van desde búsquedas del tesoro navideñas hasta planificadores digitales. En 2021, obtuvo casi $160,000 en ingresos pasivos.

Para averiguar qué vender, Jiminez recomienda usar tácticas como las mejores prácticas de SEO. Ella misma tendrá una idea y luego usará sitios como Trends.google.com y Trends.pinterest.com para ver cuántas personas lo buscan o qué buscan a su alrededor. En el caso de sus productos navideños, buscó Elf on a Shelf para ver si la gente busca ideas de Elf on a Shelf, una carta del duende, etc.

También recomienda considerar sus propios intereses, eventos en su vida o las estaciones. Febrero puede ser un buen momento para las ideas de San Valentín, abril puede ser un buen mes para las ideas basadas en Pascua, y así sucesivamente. Piense también en las comunidades de las que forma parte y considere cómo puede servirles. ¿Es usted un instructor de acondicionamiento físico que sabe que otros instructores podrían estar buscando ideas para un régimen de ejercicios? ¿Eres una niñera que sabe que otros pueden necesitar ideas de juegos para sus hijos?

Jiminez perfeccionó sus habilidades de venta en Etsy después de tomar el curso de Julie Berninger sobre cómo abrir una tienda de Etsy para imprimir. Berninger abrió su tienda en 2017 y ahora vende listas de actividades para despedidas de soltera, entre otros productos. Ella misma genera alrededor de $1,000 por mes en ingresos pasivos del sitio.

Una cosa a tener en cuenta si te estás sumergiendo: las tarifas de vendedor de Etsy. Cuesta 20 centavos por cada artículo que enumere, más una tarifa de transacción del 6.5% en cada venta que realice.

Sin embargo, con el mercado adecuado, podría ganar dinero. “Compré plantillas de kits de medios allí. He comprado círculos de archivo de Instagram fuera de allí”, dice Glantz. “Cosas que podría haber creado por mi cuenta pero me gustaron y las compré”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gili Malinsky para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.