Calendario de la temporada de impuestos 2022: Presta atención a estas fechas clave

La pandemia de COVID-19 y los cambios tributarios establecidos por el Plan de Rescate Estadounidense afectaron el calendario de la temporada de impuestos 2021, al grado que el IRS extendió varias fechas de vencimiento de presentación de impuestos y plazos de pago para ofrecer a los contribuyentes más tiempo para la rendición de cuentas.

Sin embargo, la agencia tributaria planea ejecutar el calendario fiscal de 2022 sin cambios mayores, aunque es posible que la variante Ómicron cause estragos como los vistos el año pasado.

Puede ser que el IRS modifique ciertos plazos, pero los contribuyentes deben estar atentos a la fecha límite para la presentación de impuestos, prevista para el 18 de abril. La agencia alienta a presentar la declaración con anticipación para evitar demoras en el procesamiento.

De no presentar los impuestos antes de la fecha límite, el IRS puede imponer multas e intereses. Por ejemplo, la multa estándar por no presentar la declaración anual de impuestos a tiempo es del 5% del monto adeudado por cada mes que la declaración se atrasa. Si pagas los impuestos con retraso, la multa mensual es del 0.5% de la cantidad impaga, hasta el 25% de lo que se debe, más intereses sobre los impuestos impagos. Se aplican sanciones similares por no cumplir con otros plazos.

Este año la fecha límite es el 18 de abril debido a que el Día de la Emancipación cae el sábado 16 de abril y el viernes es el feriado observado en DC. Ya que las oficinas federales están cerradas ese día, los impuestos vencen el lunes 18 de abril. Los residentes en Maine y Massachusetts deberán presentar su solicitud antes del 19 de abril, ya que el 18 de abril es el día observado para el Día de los Patriotas.

El año pasado, el IRS retrasó la fecha límite tradicional para la presentación de impuestos del 15 de abril al 17 de mayo, pero hasta ahora no se prevé una extensión del plazo para este año.

CALENDARIO FISCAL 2022

En TELEMUNDO 47 sabemos que no siempre es fácil llevar un registro del calendario fiscal, por eso reunimos una lista de las fechas clave de 2022 más importantes para los contribuyentes.

ENERO

La Ley CARES permitió a los trabajadores autónomos aplazar el pago de ciertos impuestos del Seguro Social de 2020 durante dos años. La mitad del impuesto diferido vence el 3 de enero (el resto vence el 3 de enero de 2023).

Por otro lado, los empleados que recibieron al menos $ 20 en propinas durante diciembre de 2021 deben informar esos ingresos a su empleador antes del 10 de enero (este es un requisito mensual para los trabajadores que cobran propinas).

El 18 de enero es el último día para que la mayoría de los contribuyentes paguen los impuestos estimados para el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, no tienes que hacer un pago antes de esa fecha si presentas tu declaración de impuestos de 2021 antes del 31 de enero y pagas el saldo total adeudado.

Los agricultores y pescadores pueden realizar un pago único de los impuestos estimados de 2021 (en lugar de realizar pagos trimestrales), pero ese pago vence el 18 de enero.

Además, el 31 de enero el IRS comenzará a aceptar declaraciones de impuestos sobre la renta.

FECHA TRÁMITE 3 de enero Los trabajadores por cuenta propia pagan la mitad de los impuestos diferidos del Seguro Social de 2020. 10 de enero Propinas para diciembre de 2021 reportadas al empleador (formulario 4070). 18 de enero Pago de impuesto estimado para el cuarto trimestre de 2021 (formulario 1040-ES). 18 de enero Los agricultores y pescadores pagan el impuesto estimado para 2021 (formulario 1040-ES). 31 de enero Presente la declaración de impuestos 2021 (formulario 1040) para evitar una multa si no se paga la última cuota del impuesto estimado antes del 18 de enero. 31 de enero El IRS comenzará a aceptar declaraciones de impuestos sobre la renta.

FEBRERO

La fecha límite mensual para el informe de propinas es el 10 de febrero. Esta vez es para las propinas recibidas en enero.

Además, si estuviste exento de la retención del impuesto sobre la renta en 2021 y deseas reclamar la exención para 2022, debes completar un nuevo formulario W-4 y entregárselo a tu empleador. Ten en cuenta que debes calificar para reclamar una exención.

FECHA TRÁMITE 10 de febrero Propinas para enero de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070). 15 de febrero Presenta el formulario W-4 para reclamar la exención de retención para 2022.

MARZO

Para evitar una multa, los agricultores y pescadores que no pagaron todos sus impuestos estimados de 2021 antes del 18 de enero deben presentar su declaración de impuestos de 2021 antes del 1 de marzo.

Los empleados deben informar a su empleador las propinas de febrero antes del 10 de marzo.

FECHA TRÁMITE 1 de marzo Los agricultores y pescadores presentan la declaración de impuestos 2021 (formulario 1040) para evitar multas si el impuesto estimado no se paga antes del 18 de enero. 10 de marzo Propinas para febrero de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070).

ABRIL

Abril es el mes más importante del calendario fiscal. Para la mayoría de los contribuyentes, el 18 de abril es el último día para presentar una declaración de impuestos de 2021, a menos que presentes una solicitud para una extensión de seis , que también vence el 18 de abril.

Si empleas a una niñera o cualquier otro trabajador del hogar, también tienes hasta el 18 de abril para presentar el Anexo H y pagar sus impuestos sobre la nómina. Si vives en Maine o Massachusetts, esas fechas de vencimiento caen el 19 de abril, ya que el 18 de abril es feriado (Día del Patriota) en esos estados.

Hay algunas fechas límite especiales en abril para los jubilados y también para cualquier persona que ahorre para la jubilación.

Si cumpliste 72 años en 2021, debes tomar tu primera distribución mínima requerida (RMD) de tu IRA tradicional y tu plan 401 (k) antes del 1 de abril.

El 18 de abril también es el último día en que puedes contribuir a una IRA o Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) para 2021.

Además, excepto para aquellos que solicitan una extensión para presentar su declaración de impuestos de 2021, el 18 de abril es la fecha de vencimiento para personas que trabajan por cuenta propia para contribuir a un plan 401 (k) y aquellos que necesitan retirar las sobrecontribuciones IRA realizadas en 2021. Una vez más, estas fechas límite del 18 de abril se retrasan hasta el 19 de abril para los residentes de Maine y Massachusetts.

Finalmente, los trabajadores deben informar las propinas de marzo a su empleador antes del 11 de abril, y los impuestos estimados para el primer trimestre de 2022 vencen el 18 de abril.

FECHA TRÁMITE 1 de abril Primera distribución mínima requerida (RMD) para personas que cumplieron 72 años en 2021. 11 de abril Propinas para marzo de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070). 18 de abril Fecha límite para presentar la declaración de impuestos 2021 (Formulario 1040) y pagar los impuestos adeudados (excepto para los residentes de Maine y Massachusetts). 18 de abril Presenta el Formulario 4868 para solicitar una extensión de presentación de declaración de impuestos sobre la renta de 6 meses (pago de impuestos no extendido). 18 de abril Presenta el Anexo H (1040) y paga los impuestos sobre el empleo para los empleados del hogar (hacerlo por separado si no se presenta el Formulario 1040). 18 de abril Pago de impuesto estimado para el primer trimestre de 2022 (formulario 1040-ES). 18 de abril Contribuir a la cuenta de jubilación individual (IRA) para 2021. 18 de abril Retira las sobrecontribuciones a la cuenta IRA en 2021 para evitar una multa si no se extendió la presentación del formulario 1040. 18 de abril Contribuye a la cuenta de ahorros para la salud (HSA) para 2021. 19 de abril Contribuye al Plan Solo 401 (k) o al Plan de Pensión Simplificada para Empleados (SEP) para 2021 para trabajadores autónomos si no se extendió la presentación del Formulario 1040. 19 de abril Fecha límite para presentar la declaración de impuestos 2021 (Formulario 1040) y pagar los impuestos adeudados para los residentes de Maine y Massachusetts.

MAYO

La única fecha límite notable es que los empleados informen a su empleador sobre las propinas recibidas en abril, esto a más tardar el 10 de mayo.

FECHA TRÁMITE 10 de mayo Propinas para abril de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070).

JUNIO

El personal militar y otros contribuyentes que están sirviendo o viviendo fuera del país tienen hasta el 15 de junio para presentar su declaración de impuestos de 2021. Si desean una extensión de presentación de cuatro meses, deben presentar una solicitud antes del 15 de junio.

Los pagos de impuestos estimados para el segundo trimestre de 2022 también vencen el 15 de junio, mientras que la fecha límite para informar las propinas de mayo es el 10 de junio.

FECHA TRÁMITE 10 de junio Propinas para mayo de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070). 15 de junio Pago de impuesto estimado para el segundo trimestre de 2022 (formulario 1040-ES). 15 de junio Contribuyentes estadounidenses que viven y trabajan en el extranjero presentan la declaración de impuestos 2021 (formulario 1040). 15 de junio Contribuyentes estadounidenses que viven y trabajan en el extranjero presentan el formulario 4868 para solicitar una extensión de presentación de declaración de impuestos sobre la renta de 4 meses (pago de impuestos no extendido). 15 de junio Personal militar de servicio fuera del país presenta la declaración de impuestos 2021 (formulario 1040). 15 de junio Personal militar en servicio fuera del país presenta el formulario 4868 para solicitar una extensión de presentación de declaración de impuestos sobre la renta de 4 meses (pago de impuestos no extendido).

JULIO

La única fecha límite notable es que los empleados informen a su empleador sobre las propinas recibidas en junio, esto a más tardar el 11 de julio.

FECHA TRÁMITE 11 de julio Propinas para junio de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070).

AGOSTO

La única fecha límite notable es que los empleados informen a su empleador sobre las propinas recibidas en julio, esto a más tardar el 10 de agosto.

FECHA TRÁMITE 10 de agosto Propinas para julio de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070).

SEPTIEMBRE

Hay dos fechas de vencimiento de impuestos notables en septiembre. Primero, los empleados deben informar las propinas de agosto a su empleador antes del 12 de septiembre. En segundo lugar, los pagos de impuestos estimados para el tercer trimestre de 2022 vencen el 15 de septiembre.

FECHA TRÁMITE 12 de septiembre Propinas para agosto de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070). 15 de septiembre Pago de impuestos estimado para el tercer trimestre de 2022 (formulario 1040-ES).

OCTUBRE

Si obtuviste una extensión para presentar su declaración de impuestos de 2021, octubre será el mes de enviar esa declaración al IRS. La fecha de vencimiento para las declaraciones extendidas es el 17 de octubre.

Para aquellos que recibieron una extensión, el 17 de octubre también es la última fecha para que (1) los trabajadores autónomos contribuyan a un plan 401 (k) individual o un plan de pensión simplificada para empleados (SEP) para 2021, o (2) retirar las sobrecontribuciones IRA excedentes realizadas en 2021.

FECHA TRÁMITE 11 de octubre Propinas para septiembre de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070). 17 de octubre Presenta la declaración de impuestos extendida 2021 (formulario 1040) y paga los impuestos adeudados. 17 de octubre Retira las sobrecontribuciones IRA en 2021 para evitar una multa si se extendió la presentación del formulario 1040. 17 de octubre Contribuye al Plan 401 (k) o al Plan Simplificado de Pensión para Empleados Autónomos (SEP) para 2021 si se extendió la presentación del Formulario 1040.

NOVIEMBRE

La única fecha límite notable es que los empleados informen a su empleador sobre las propinas recibidas en octubre, esto a más tardar el 10 de noviembre

FECHA TRÁMITE 10 de noviembre Propinas para octubre de 2022 reportadas al empleador (formulario 4070).

DICIEMBRE

Las contribuciones de 2022 a los planes de jubilación patrocinados por el empleador (por ejemplo, 401 (k), 403 (b), 457 o planes de ahorro de ahorro federal) deben estar vigentes antes del 31 de diciembre. Esa también es la fecha límite para tomar un RMD para 2022 si cumples 73 años o más al final del año.