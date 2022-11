“Casi esclavos”: la acusan de obligar a inmigrantes a trabajar en el condado Bexar

SAN ANTONIO – Las autoridades del condado Bexar arrestaron a Rosita Lira, de 52 años, y la acusaron de obligar a varios inmigrantes a realizar trabajos pesados por salarios bajos, según el alguacil Javier Salazar.

De acuerdo con autoridades, Lira fue fichada el miércoles por seis cargos de trata de personas y fue arrestada luego de ser atrapada en el acto.

“Por la semana, trabajando de sol a sol, aproximadamente $100 (le pagaba) por los tres hombres…sabemos que Lira le estaba cobrando a los clientes mucho más que eso. (Esto) ya nos dice que la sospechosa estaba haciendo casi esclavos de estos hombres”, indicó Salazar durante una conferencia de prensa.

Los hechos se registraron en la cuadra 1600 de Hillcrest. Durante una investigación encubierta, los agentes encontraron a Lira viajando con inmigrantes indocumentados y se percataron de las largas horas que estaban expuestos a trabajar por un salario bajo.

Este no es el único caso registrado en la región. Según Salazar, se han visto incidentes similares en los que inmigrantes caen víctimas de promesas falsas en las que le aseguran un buen empleo, pero terminan siendo usados por estas personas.

Por su parte, Adriana McKinnon, presidenta de Youth Center of Texas, explicó que una persona puede ser víctima de trata humana si está haciendo un trabajo que no quiere hacer (está siendo obligado). Otra señal es que el empleador controla su dinero y no le permite comunicarse con su familia o amigos.